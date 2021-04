L'enquête annuelle sur l'adoption de l'IA dans l'entreprise, menée par la plateforme d'apprentissage O'Reilly, révèle que le manque de personnel qualifié et les difficultés de recrutement figurent en tête de liste des défis à relever pour adopter l'IA, cités par 19 % des répondants. En comparaison, l'année dernière, 22 % des personnes interrogées avaient désigné la culture d'entreprise comme le principal obstacle.Les entreprises ressentent le manque de compétences de manière plus aiguë dans les domaines de la modélisation ML et de la science des données (52 %), de la compréhension des cas d'utilisation commerciale (49 %) et de l'ingénierie des données (42 %). L'enquête révèle également que le pourcentage d'entreprises ayant des produits d'IA en production au cours de l'année dernière (25 %) est stable par rapport à 2020 (26 %) et 2019 (27 %), ce qui peut également refléter le manque de compétences en IA., déclare Mike Loukides, vice-président de la stratégie de contenu chez O'Reilly et auteur du rapport.Parmi les autres résultats, 26 % des personnes interrogées font état de pratiques matures, un chiffre qui est resté à peu près le même au cours des dernières années. Parmi les répondants ayant des pratiques matures, scikit-learn (65 %) et TensorFlow (65 %) sont les outils d'IA les plus utilisés. Cela varie légèrement pour les répondants qui évaluent ou envisagent l'IA, avec scikit-learn à 48 % et TensorFlow à 62 %.Le secteur du commerce de détail (40 %) présente le pourcentage le plus élevé de pratiques matures. Le secteur de l'éducation (10 %) a le nombre le plus faible mais le plus élevé de répondants qui disent envisager l'IA.Source : O'Reilly Que pensez-vous des résultats de cette enquête sur l'adoption de l'IA en entreprise ?Quel est selon vous le plus grand obstacle à l'adoption de l'IA ?