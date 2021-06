Conseiller (« Advise ») : capacités de conseil basées sur le domaine d’activité du client, soutenues par les experts du Centre d'excellence en calcul avancé d’Atos.





Les applications d'IA haute performance viennent compléter la simulation HPC traditionnelle. Elles sont essentielles pour traiter et analyser efficacement des ensembles de données volumineux et complexes. Par rapport à la simulation HPC traditionnelle, la simulation basée sur l'IA permet aux chercheurs de résoudre des problèmes de manière plus rapide, précise et approfondie, tout en optimisant la rentabilité et le coût total de possession (TCO, Total Cost of Ownership), en réduisant l'empreinte carbone du procédé et en apportant un réel avantage concurrentiel.Qu'il s'agisse de découvrir de nouveaux médicaments, de développer des villes intelligentes ou de fabriquer des véhicules autonomes, nombre d'applications d'IA sont déjà en cours de développement. Mais certains obstacles subsistent encore en termes de qualité, de sécurité et d'évolutivité des données. Afin de relever ces défis, il est essentiel de faire appel aux conseils d'experts pour définir une feuille de route en matière d'IA, créer et industrialiser des applications d'IA évolutives. ThinkAI est la solution d'IA HPC la plus complète du marché et la seule offre qui combine une expertise de conseil, des solutions matérielles et logicielles, et des capacités d'orchestration et d'intégration. Elle fournit des résultats rapides tout en optimisant les coûts.déclare Alex Norton, Analyste principal en technologie et responsable de l'analyse des données chez Hyperion.ajoute Agnès Boudot, SVP, Responsable des activités HPC & Quantique chez Atos.La solution ThinkAI s'articule autour des trois axes suivants :Atos est un spécialiste international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays.