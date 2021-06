Selon le rapport, publié par le National Bureau of Economic Research, les chercheurs ont pu démontrer qu’une grande partie des changements dans la structure des salaires aux États-Unis a été causée par les entreprises qui ont automatisé des tâches qui étaient auparavant effectuées par des personnes. Cela inclut « les machines à commande numérique ou les robots industriels qui remplacent les ouvriers dans le secteur manufacturier ou les logiciels spécialisés qui remplacent les employés de bureau », lit-on.Le fossé creusé dans l'inégalité des richesses et des revenus par l'intelligence artificielle, la robotique et les nouvelles technologies sophistiquées devrait s'accélérer. Les classes moyennes et ouvrières ont vu leur sort se dégrader de façon constante, selon le rapport. L'envoi d'emplois à l'étranger, l'évidement du secteur manufacturier, le pivotement vers une économie de services et l'affaiblissement des syndicats ont également été rendus responsables des difficultés rencontrées par une majorité d'Américains.Les systèmes d'intelligence artificielle sont omniprésents. Au lieu qu'un employé humain s'occupe d'un problème, les assistants vocaux numériques d’entreprise alimentés par l'IA vous obligent à vous engager avec eux. La technologie de l’IA est remarquable. Elle aide à diagnostiquer le cancer et les problèmes de santé. Les banques utilisent des logiciels sophistiqués pour détecter les fraudes et les mauvais comportements. Les voitures sans conducteur, les flux d'informations, les médias sociaux et les demandes d'emploi sont tous contrôlés par l'IA.Les chauffeurs de camion et de taxi, les caissiers, les vendeurs au détail et les personnes qui travaillent dans les usines de fabrication ont été et continueront d'être remplacés par la robotique et la technologie. Les véhicules sans conducteur, les kiosques dans les fast-foods et les scans rapides de téléphones dans les magasins élimineront bientôt la plupart des emplois à salaire minimum et peu qualifiés.Les craintes que les nouvelles technologies perturbent la main-d'œuvre et entraînent des pertes d'emplois existent depuis longtemps. D'un côté, l'argument est que l'automatisation créera de nouveaux et meilleurs emplois et supprimera le besoin de travail physique. D'autre part, les personnes ne possédant pas les compétences appropriées seront déplacées et n'auront pas leur place dans ce nouvel environnement.Une étude publiée par McKinsey en 2017 confirme cette tendance. Le cabinet de recherche a estimé que jusqu’en 2030, entre 400 et 800 millions d’emplois seront automatisés. Les emplois les plus menacés par l’automatisation étant les travaux physiques dans des environnements prévisibles , tels que l’utilisation de machines ou la préparation dans la restauration rapide comme les fast-foods. La collecte et le traitement des données seraient également touchés par ce problème, avec des implications pour les activités de prêts hypothécaires, les parajuristes et les services administratifs.Selon un rapport publié en octobre par le Forum économique mondial (WEF), « Une nouvelle génération de machines intelligentes, alimentée par les progrès rapides de l'IA et de la robotique, pourrait potentiellement remplacer une grande partie des emplois humains existants ». La robotique et l'IA provoqueront une grave « double perturbation », car la pandémie a poussé les entreprises à accélérer le déploiement de nouvelles technologies pour réduire les coûts, améliorer la productivité et être moins dépendantes des employés humains.Le WEF a affirmé que l'automatisation supprimera environ 85 millions d'emplois jusqu’en 2025. Dans sa prédiction désastreuse, le WEF va plus loin en déclarant : « Alors que certains nouveaux emplois seraient créés comme par le passé, le souci est qu'il pourrait ne pas y en avoir assez pour tous, en particulier parce que le coût des machines intelligentes diminue au fil du temps et que leurs capacités augmentent ».Mais selon cette dernière étude, les professionnels cols-blancs ayant fait des études supérieures ont été largement épargnés par le sort des travailleurs sans diplôme, du moins pour l'instant. Les personnes titulaires d'un diplôme de troisième cycle ont vu leur salaire augmenter, tandis que « les travailleurs peu instruits ont vu leur salaire baisser de manière significative ». Selon l'étude, « les revenus réels des hommes sans diplôme d'études secondaires sont aujourd'hui inférieurs de 15 % à ce qu'ils étaient en 1980 ».Si les cols blancs ne sont pas menacés, selon la nouvelle étude, un rapport de Wharton School de l'Université de Pennsylvanie a déclaré en décembre que ce sont les cadres, et non les employés de niveau inférieur , qui voient leurs rangs diminuer avec l'apparition de l'intelligence artificielle et des robots. « Il est moins nécessaire pour les managers de superviser, de s'assurer que les travailleurs se présentent à l'heure, d'inspecter leur travail, etc. », d’après les chercheurs. « Les robots peuvent enregistrer précisément le travail qu'ils ont effectué, il n'y a donc pas de frais d'agence, pas de falsification des chiffres ».Selon un autre rapport de recherche, celui de Wells Fargo, les robots élimineront 200 000 emplois dans le secteur bancaire au cours des dix prochaines années. Cette évolution a déjà eu un impact négatif sur les professionnels hautement rémunérés de Wall Street, notamment les négociants en actions et en obligations, selon le rapport. Ces personnes travaillaient dans les salles de marché des banques d'investissement et négociaient des titres pour leurs banques, leurs clients et eux-mêmes. Il s'agissait d'une profession très lucrative jusqu'à ce que les algorithmes, les logiciels et les programmes de trading quantique perturbent le secteur et rendent leurs compétences inutiles – par rapport à la technologie à action rapide.Il est impossible de se cacher des robots. Selon un rapport du cabinet PricewaterhouseCoopers, les médecins bien formés et expérimentés seront écartés par des robots sophistiqués capables d'effectuer des opérations chirurgicales délicates avec plus de précision et de lire les radiographies avec plus d'efficacité et de précision pour détecter les cellules cancéreuses que l'œil humain ne peut pas voir facilement.L'essor de l'intelligence artificielle rendra même les ingénieurs en logiciels moins recherchés. En effet, l'intelligence artificielle écrira bientôt ses propres logiciels , selon Jack Dorsey, le patron milliardaire de Twitter et de Square. Cela mettra certains ingénieurs en logiciel débutants dans une situation difficile. Lors d'une discussion sur la façon dont l'automatisation remplacera les emplois occupés par des humains, Dorsey a déclaré dans un épisode du podcast Yang Speaks : « Nous parlons beaucoup des camions à conduite autonome et autres ». « [L'IA] arrive même pour les [emplois] de programmation. Une grande partie des objectifs de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond est d'écrire le logiciel lui-même au fil du temps, donc beaucoup d'emplois de programmation de premier niveau ne seront tout simplement plus aussi pertinents », a-t-il ajouté.Amazon, Google, Microsoft, Apple, Zoom et d'autres géants de la technologie ont largement profité financièrement de la pandémie. L'épidémie de virus a accéléré les tendances, notamment le choix de la technologie au détriment des personnes. Cependant, on a toujours besoin des humains. Par exemple, bien qu'Amazon ait investi massivement dans l'automatisation de ses entrepôts, le géant de la vente au détail en ligne a quand même dû embaucher plus de 427 000 personnes en 10 mois pendant la pandémie. Toutefois, cela soulève la question de la mise à niveau des employés moins qualifiés dont les postes sont menacés par l’automatisation.Acquérir de nouvelles compétences devient nécessaire pour rester en tête de la courbe. Selon selon une étude d'IBM, « plus de 120 millions de travailleurs dans le monde devront se recycler au cours des trois prochaines années en raison de l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois ». Le nombre de personnes qui seront touchées est immense.Selon Oliver Wyman, un cabinet de conseil en gestion, les métropoles les plus avancées du monde ne sont pas prêtes à faire face aux perturbations de l'intelligence artificielle. On estime que plus de 50 millions de travailleurs chinois pourraient avoir besoin de se recycler, suite au déploiement de l'IA. Les États-Unis devront réoutiller 11,5 millions de personnes pour qu'elles acquièrent les compétences nécessaires à leur survie sur le marché du travail. Au Brésil, au Japon et en Allemagne, des millions de travailleurs auront besoin d'aide pour faire face aux changements provoqués par l'IA, la robotique et les technologies connexes.Pour ceux qui risquent d'être laissés pour compte, il est demandé d'offrir un revenu de base universel (RBI). Les partisans de l’idée du revenu de base universel disent que cela donne aux gens la sécurité financière nécessaire pour trouver de bons emplois et éviter les dettes. Mais les critiques ont fait valoir que l'argent gratuit serait une désincitation au travail, créant une société dépendante de l'État.Les partisans de l'IA affirment qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car nous avons toujours su nous adapter aux nouvelles technologies. Cependant, les entreprises – qu'il s'agisse de McDonald's, qui introduit des kiosques en libre-service et licencie des travailleurs horaires pour réduire les coûts, ou de banques d'investissement de premier plan qui s'appuient sur des logiciels plutôt que sur des traders pour faire des paris de plusieurs millions de dollars sur le marché boursier – continueront à mettre en œuvre la technologie et à réduire les effectifs, dans le but d'augmenter les profits.Toutefois, selon un commentateur, « La stagnation des salaires n'a pas du tout à voir avec l'IA ». Il se justifie en écrivant : « Cela n'explique vraiment pas comment, par exemple, un casino paie pratiquement le salaire minimum, mais engrange des profits ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : Rapport d’étude Que pensez-vous des conclusions de cette étude ?Les travailleurs moins diplômés sont-ils plus menacés par l’impact de l’IA que les cadres supérieurs ?L’acquisition de nouvelles compétences va-t-elle régler le problème de l’impact de l’IA sur les emplois et salaires ?