OpenAI a publié mardi une version améliorée de son IA Codex à laquelle les développeurs pourront accéder via une API en version bêta privée. Codex, qui est le modèle qui alimente GitHub Copilot , peut désormais interpréter des commandes simples en langage naturel et les exécuter pour l'utilisateur ; ce qui permet de créer une interface en langage naturel pour les applications existantes.OpenAI Codex est un descendant du modèle de génération de texte GPT-3 d'OpenAI . Mais alors que GPT-3 a été entrainé sur une énorme quantité de données de langage naturel extraites d'Internet, Codex a été entrainé à la fois avec des données de langage naturel et des milliards de lignes de code source provenant de sources accessibles au public. Cela inclut le code des référentiels publics GitHub. En conséquence, les utilisateurs peuvent seulement émettre des commandes en anglais, et Codex va les exécuter en générant un code informatique fonctionnel. OpenAI Codex est plus performant en Python, mais il maîtrise également plus d'une dizaine de langages de programmation, notamment JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift et TypeScript, et même Shell.« Une fois qu'un programmeur sait quoi construire, l'acte d'écrire du code peut être considéré comme (1) décomposer un problème en problèmes plus simples, et (2) mapper ces problèmes simples à du code (bibliothèques, API ou fonctions) qui peut déjà exister. Cette dernière activité est probablement la partie la moins amusante de la programmation (et la plus haute barrière à l'entrée), et c'est là où OpenAI Codex excelle le plus », lit-on dans un billet de blog d'OpenAI. « Codex est un modèle de programmation à usage général, ce qui signifie qu'il peut être appliqué à pratiquement n'importe quelle tâche de programmation (bien que les résultats puissent varier). Nous l'avons utilisé avec succès pour la transpilation, l'explication du code et la refactorisation du code. Mais nous savons que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui peut être fait. »Dans l'annonce de mardi, OpenAI a publié plusieurs vidéos montrant Codex en action :En rendant Codex disponible en version bêta privée, OpenAI compte évoluer aussi rapidement que possible en toute sécurité. Comme avec GPT-3, l'entreprise va travailler en étroite collaboration avec les développeurs pour comprendre l'effet de sa technologie dans le monde. Dans un premier temps, l'IA sera accessible gratuitement.Codex est le dernier exemple de progrès dans le traitement du langage naturel (NLP), mais il va plus loin. Il laisse croire également en un avenir où les développeurs pourront déléguer une partie de leur travail à des intelligences artificielles, et où des gens ordinaires pourront coder sans réellement apprendre à coder. « Nous pensons qu'il s'agit d'un outil qui peut supprimer les barrières à l'entrée pour permettre à plus de personnes de se lancer dans le codage informatique », affirme Greg Brockman, cofondateur et Chief Technology Officer d'OpenAI. « C'est vraiment le début de la possibilité de parler à votre ordinateur et de lui faire faire ce que vous demandez d'une manière intelligente et fiable », dit-il.Source : OpenAI Que pensez-vous des capacités de l'IA Codex d'OpenAI ?Croyez-vous que les développeurs pourront bientôt déléguer une partie de leur travail à des IA ?Un outil qui peut supprimer les barrières à l'entrée dans la programmation ?Quels pourraient être les effets d'une telle technologie dans le monde actuel ?