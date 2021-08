L'Occident doit agir de toute urgence

L'une des raisons pour lesquelles la Chine arrive en force dans le domaine de l'IA est l'abondance des données qu'elle génère. D'ici à 2030, on estime que 8 milliards d'appareils en Chine seront connectés à l'internet des objets, un vaste réseau d'objets physiques reliés par l'internet. Ces dispositifs, montés sur des voitures, des infrastructures, des robots et d'autres instruments, génèrent une énorme quantité de données. La Chine considère l'IA comme un moyen de pallier la pénurie de main-d'œuvre en prévision de la diminution de la population, a déclaré Weilin Zhao, chercheur principal à l'Itochu Research Institute. L'IA est utilisée dans toute une série d'industries et affecte grandement la compétitivité et la sécurité d'une nation.En juin, une étudiante nommée Hua Zhibing s'est inscrite à l'université Tsinghua de Pékin. Hua est amoureuse de la littérature et de l'art depuis sa naissance, dit-elle. Mais Hua n'est pas une étudiante ordinaire. « Elle est une étudiante virtuelle dotée d'une intelligence artificielle dont l'image a fait le tour du monde sur Weibo (la réponse chinoise à Twitter) et d'autres médias sociaux. Dotée de la capacité d'apprendre, Hua absorbe des données telles que des textes, des images et des vidéos, indique l'université. Hua a les capacités cognitives d'un enfant de 6 ans. D'ici un an, le système sera capable de penser comme un enfant de 12 ans, prévoit l'agence de presse étatique chinoise Xinhua. Hua peut écrire des poèmes et dessiner. Il devrait être capable de créer des sites Web à l'avenir.Hua est basé sur Wudao 2.0, un modèle d'IA développé sous la direction de l'Académie d'intelligence artificielle de Pékin. L'objectif est de mettre au point une forme standardisée d'IA capable d'effectuer une variété de tâches intellectuelles autrefois réservées aux humains. Hua dispose de capacités linguistiques et de traitement d'images avancées, grâce au travail de plus de 100 chercheurs. L'outil possède 10 fois plus de paramètres - une mesure du degré d'intelligence d'un modèle d'IA - que le GPT-3 qui a fait ses débuts aux États-Unis en 2020 et a attiré l'attention pour avoir rédigé un essai sans faille.L'année dernière, la Chine a dépassé pour la première fois les États-Unis en termes de citations académiques liées à l'IA, représentant 20,7 % du total, contre 19,8 % pour les États-Unis, selon un rapport de l'Université de Stanford. Depuis 2012, la Chine a publié 240 000 articles universitaires sur l'IA, dépassant de loin les États-Unis qui en ont publié 150 000, selon le spécialiste britannique de la recherche Clarivate. Les études chinoises ont donné d'excellents résultats en matière de reconnaissance et de génération d'images, entre autres. Le développement d'une IA dotée de capacités linguistiques et autres avancées nécessite de vastes ressources humaines et financières. Seule "une poignée d'acteurs" peut y parvenir, affirme Mamoru Komachi, professeur associé à l'Université métropolitaine de Tokyo, spécialisé dans la linguistique informatique.La Chine dispose d'un ensemble d'institutions universitaires et d'entreprises disposant de la puissance de feu nécessaire pour rester à la pointe de l'IA, notamment l'université Tsinghua, l'université de Pékin, l'Académie chinoise des sciences, Baidu et Xiaomi. Ces universités et entreprises ont toutes participé à l'Académie d'intelligence artificielle de Pékin, qui a créé Wudao 2.0. Si les entreprises et les universités américaines restent fortes dans le domaine de l'IA, la domination croissante de la Chine est évidente. Lors de la Conférence sur les systèmes de traitement de l'information neuronale, une conférence internationale de premier plan sur l'IA, les chercheurs chinois ont représenté 29 % des présentations en 2019, la part la plus élevée. Les États-Unis sont à la traîne avec 20 %.Si les chercheurs chinois en IA ont souvent obtenu de bons résultats aux États-Unis, la Chine a travaillé dur ces dernières années pour développer des talents chez elle. L'Université Tsinghua et l'Université Jiao Tong de Shanghai, qui sont toutes deux connues pour leurs études avancées en IA, ainsi que d'autres universités chinoises, dont l'Université Zhejiang, l'Institut de technologie de Harbin et l'Université polytechnique du Nord-Ouest, compteraient chacune environ 2 000 chercheurs en IA ayant publié des travaux. En 2017, la Chine a adopté le "Plan de développement de l'intelligence artificielle de nouvelle génération" dans le but de devenir le centre de l'innovation mondiale. Les entreprises chinoises deviennent également très sophistiquées sur le plan technologique. L'une d'entre elles, iFlytek, a remporté un concours international de synthèse vocale pendant 14 années consécutives.Le fait que les États-Unis excluent les entreprises chinoises du pays lorsqu'il s'agit de l'utilisation des données personnelles qui déterminent les performances de l'IA en est la preuve qu’ils s'inquiètent de l'essor rapide de l'IA en Chine. Si les États-Unis et la Chine continuent de développer leur propre IA, un affrontement mondial entre des normes concurrentes pourrait être inévitable. Et c’est avec un discours inhabituellement brutal, que Jeremy Fleming, directeur de l'agence d'espionnage GCHQ (Government Communications Head Quarters), a déclaré que l'Occident était confronté à une bataille pour le contrôle de technologies telles que l'intelligence artificielle, la biologie synthétique et la génétique. « L'Occident doit agir de toute urgence pour éviter que la Chine ne domine la technologie mondiale et ne prend le contrôle du "système d'exploitation" mondial », a déclaré en avril dernier, le chef des services de renseignement britanniques.Le chef des services de renseignement britanniques prévient que l'Occident doit être prêt à faire face à un monde où la technologie est développée et contrôlée par des États aux "valeurs illibérales" et à mettre en place des cyberdéfenses en conséquence. L'Occident doit continuer à investir dans les cyberdéfenses et à les développer, sous peine de prendre du retard dans un monde où les innovations en matière d'utilisation des technologies ne sont pas nécessairement le fait des alliés.Il souligne l’importance d’un « effort collectif de la part d'alliés partageant les mêmes idées pour utiliser la technologie afin d'obtenir un avantage stratégique. Ce n'est qu'en travaillant avec les autres que nous pourrons surpasser nos adversaires », a-t-il déclaré. Si l'Occident doit être prêt à faire face à un monde où la technologie est développée et contrôlée par des États aux "valeurs illibérales", il ne peut pas se permettre un échec comme ce fut le cas dans les forums internationaux associés au développement de la 5G et à la cybercriminalité internationale. La domination par des États aux "valeurs illibérales" coûtera à l’Occident.Sources : Xinhua Êtes-vous pour ou contre une domination de la technologie mondiale par la Chine*? Pourquoi ?Que pensez-vous que l'engagement des pays de L'UE en matière de technologie soit suffisant ou pas ?