, a déclaré Shubhangi Vashisth, analyste principal de recherche senior chez Gartner.Le marché de l'IA reste dans un état évolutif, avec un pourcentage élevé d'innovations IA apparaissant sur le déclencheur d'innovation en pente ascendante (voir la figure 1). Cela indique une tendance du marché où les utilisateurs finaux recherchent des capacités technologiques spécifiques qui vont souvent au-delà des capacités des outils d'IA actuels.Voici les quatre tendances qui stimulent l'innovation en matière d'IA, selon Gartner :, a déclaré Svetlana Sicular, vice-présidente de la recherche chez Gartner.En fait, Gartner prévoit que d'ici 2023, tout le personnel embauché pour le développement de l'IA et les travaux de formation devra démontrer une expertise en IA responsable.Les données constituent le fondement des initiatives d'IA réussies. Les approches fondées sur les petites et larges données permettent des analyses et une IA plus robustes, réduisent la dépendance des organisations à l'égard des grandes données et offrent une connaissance de la situation plus riche et plus complète.Selon Gartner, d'ici 2025, 70 % des organisations seront contraintes de passer des big data aux petites et larges données, ce qui fournira davantage de contexte pour les analyses et rendra l'IA moins avide de données., a déclaré Sicular.L'urgence et la criticité de l'exploitation de l'IA pour la transformation des entreprises entraînent le besoin d'opérationnalisation des plateformes d'IA. Cela signifie faire passer les projets d'IA du concept à la production, afin que les solutions d'IA puissent être utilisées pour résoudre les problèmes à l'échelle de l'entreprise., a déclaré Sicular.Compte tenu de la complexité et de l'échelle des données, des modèles et des ressources de calcul impliqués dans les déploiements de l'IA, l'innovation en matière d'IA exige que ces ressources soient utilisées avec une efficacité maximale. La multi-expérience, l'IA composite, l'IA générative et les transformateurs gagnent en visibilité sur le marché de l'IA pour leur capacité à résoudre un large éventail de problèmes commerciaux de manière plus efficace.Source : GartnerQue pensez-vous de ces tendances révélées par Gartner ?Votre entreprise fera-t-elle partie de celles qui adopteront l'IA d'ici 2023 ? quels sont les principaux obstacles la freinant dans cette démarche ?Croyez-vous en une IA éthique et responsable ?