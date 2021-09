, a déclaré Ritu Jyoti, vice-présidente de groupe, Recherche sur l'intelligence artificielle et l'automatisation, au sein de la pratique de recherche et de conseil sur le marché des logiciels d'IDC.Le commerce de détail et la banque sont les deux secteurs qui dépenseront le plus en solutions d'IA au cours de la période de prévision de cinq ans, les dépenses du commerce de détail augmentant à un rythme légèrement plus rapide. Les dépenses d'IA dans le secteur de la vente au détail se concentreront en grande partie sur les solutions qui améliorent l'expérience client grâce à un service client automatisé et à des moteurs de recommandation. Le secteur bancaire allouera une grande partie de ses investissements en IA à la réduction des risques grâce à des applications automatisées de renseignement sur les menaces et d'analyse des fraudes. Le troisième secteur le plus important pour les dépenses en IA, la fabrication discrète, investira principalement dans des solutions de gestion de la qualité et de maintenance préventive automatisée. En termes de croissance des dépenses, les 19 industries du Guide des dépenses devraient toutes avoir des taux de croissance annuels composés (TCAC) supérieurs à 20 % au cours de la période de prévision 2021-2025.Les deux cas d'utilisation les plus importants en termes de dépenses totales, tous secteurs confondus, sont les agents du service clientèle automatisés et la recommandation et l'automatisation des processus de vente. Ensemble, ces deux cas d'utilisation représenteront 15,9 milliards de dollars, soit plus de 18 % de toutes les dépenses en IA cette année. Bien que cela montre une orientation vers une meilleure expérience client dans tous les secteurs, la manière dont les solutions seront utilisées variera d'un secteur à l'autre. Par exemple, le gouvernement fédéral et central utilisera des solutions d'IA pour aider les électeurs à trouver le service gouvernemental le plus approprié, tandis que le commerce de détail se concentrera sur l'aide aux acheteurs pour identifier les articles supplémentaires à acheter.Les cinq cas d'utilisation suivants étaient très proches, avec un peu plus de 5 milliards de dollars de dépenses cette année : optimisation des services informatiques, systèmes automatisés de renseignement et de prévention des menaces, conseillers en programmes et systèmes de recommandation, analyse et enquête sur les fraudes, et maintenance préventive automatisée. Comme pour les dépenses en IA par industrie, les 27 cas d'utilisation de l'IA dans le Guide des dépenses devraient avoir des TCAC supérieurs à 20 % au cours de la période de prévision de cinq ans., a déclaré Mike Glennon, directeur de recherche senior au sein de l'équipe Customer Insights & Analysis d'IDC.Les logiciels seront le principal groupe technologique, représentant plus de la moitié de toutes les dépenses en solutions d'IA pendant la période de prévision. Les domaines d'investissement les plus importants seront les applications d'IA et les logiciels de développement et de déploiement de l'IA, tandis que les logiciels de cycle de vie de l'IA connaîtront la plus forte croissance des dépenses avec un TCAC de 40,7 % sur cinq ans. Un quart de toutes les dépenses d'IA sera consacré aux services, les services informatiques enregistrant des dépenses similaires à celles des applications d'IA. Les dépenses en matériel seront dominées par les achats de serveurs.Sur une base géographique, les États-Unis fourniront plus de la moitié de toutes les dépenses d'IA pendant la période de prévision, avec en tête les secteurs de la vente au détail et de la banque. L'Europe de l'Ouest sera la deuxième région géographique la plus importante, menée par les secteurs de la banque, de la vente au détail et de la fabrication discrète. La Chine sera la troisième plus grande région pour les dépenses en IA, avec les gouvernements locaux et d'État, la banque et la fabrication de processus comme principales industries. La plus forte croissance des dépenses au cours des cinq années de prévision sera enregistrée en Europe occidentale (26,9 % de TCAC) et en Asie/Pacifique (à l'exclusion du Japon et de la Chine) (25,1 % de TCAC).Le Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide évalue les dépenses pour les technologies qui analysent, organisent, accèdent et fournissent des services de conseil sur la base d'une gamme d'informations non structurées. Le Spending Guide quantifie l'opportunité de l'IA en fournissant des données pour 27 cas d'utilisation dans 19 industries, dans neuf régions et 32 pays. Des données sont également disponibles pour les catégories connexes de matériel, de logiciels et de services.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?