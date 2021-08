Parmi les trois catégories technologiques, les logiciels d'IA occupent 88 % du marché global. Toutefois, en termes de croissance, le matériel d'IA devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. À partir de 2023, les services d'IA devraient devenir la catégorie à la croissance la plus rapide.Dans la catégorie des logiciels d'IA, les applications d'IA se taillent la part du lion avec près de 50 % des revenus. En termes de croissance, les plateformes d'IA sont les plus fortes avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 33,2 % sur cinq ans. Les logiciels d'infrastructure de systèmes d'IA seront les plus lents avec un TCAC de 14,4 % sur cinq ans, tout en représentant environ 35 % de tous les revenus des logiciels d'IA.Au sein du marché des applications d'intelligence artificielle, AI ERM devrait connaître une croissance légèrement plus forte que AI CRM au cours des cinq prochaines années. Par ailleurs, les logiciels de cycle de vie de l'IA devraient connaître la croissance la plus rapide parmi les marchés des plateformes d'IA., a déclaré Ritu Jyoti, vice-présidente de groupe pour la recherche sur l'IA et l'automatisation chez IDC.Le marché des services d'IA a été estimé à 19,4 milliards de dollars en 2020, ce qui représente la croissance la plus rapide par rapport au matériel et aux logiciels. Pour 2021, il devrait connaître une croissance de 19,3 %. Au cours des cinq prochaines années, il devrait connaître le meilleur TCAC, à 21 %. Cette catégorie technologique se décompose en deux segments : les services informatiques et les services aux entreprises.Les services informatiques sont les plus importants des deux, représentant près de 80 % de l'ensemble des revenus des services d'IA. Du point de vue de la croissance, les deux marchés sont similaires avec des TCAC de 21 % sur cinq ans. Globalement, les services d'IA devraient représenter un marché de 50 milliards de dollars d'ici 2025.Jennifer Hamel, directrice de recherche, Services d'analyse et d'automatisation intelligente, explique :Près de 190 entreprises ont été incluses dans le marché des services d'IA dans cette édition. Dans la catégorie des services informatiques pour l'IA, les trois premières entreprises en 2020 étaient IBM, Accenture et Tata Consultancy Services. Chacune de ces trois entreprises a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars et a totalisé une part de marché de 26 %. Au-delà, huit autres entreprises ont généré plus de 500 millions de dollars chacune.Le top 3 des entreprises de services aux entreprises pour l'IA en 2020 était Ernst & Young, Accenture et Deloitte, représentant une part combinée de 46 %. En dehors de ce top 3, neuf autres entreprises ont franchi la barre des 100 millions de dollars en 2020. Dans l'ensemble, le paysage concurrentiel sur les deux marchés de services pour l'IA reste très fragmenté, où de nombreux acteurs de toute la chaîne de valeur des services continuent d'investir dans des actifs technologiques, des ressources d'innovation et une expertise dans l'application de l'IA pour résoudre des problèmes spécifiques à l'industrie et au domaine pour les clients.Le matériel d'IA est la plus petite catégorie avec 5 % de part du marché global. Néanmoins, elle devrait connaître la croissance la plus rapide en 2021, à 29,6 % d'une année sur l'autre. Elle devrait également occuper la meilleure place en termes de croissance en 2022. Au cours des cinq prochaines années, son TCAC est estimé à 19,4 %. Cette catégorie technologique se décompose en deux marchés : le serveur et le stockage. Le serveur détient la part la plus importante, soit environ 82 %, tandis que le stockage devrait connaître une meilleure croissance avec un TCAC de 22,1 % sur cinq ans., a déclaré Peter Rutten, directeur de recherche, systèmes, plateformes et technologies d'infrastructure chez IDC.L'IDC Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker publie des données sur la part des fournisseurs d'IA et les prévisions de marché sur une base semestrielle. Il fournit des données et des informations sur tous les domaines technologiques clés - serveurs, stockage, logiciels et services - basées sur la méthodologie complète d'IDC, qui comprend la modélisation des produits, des marchés et des charges de travail des fournisseurs. Plus de 700 entreprises sont actuellement publiées dans le Tracker, ce qui garantit que le paysage concurrentiel est bien représenté dans les trois catégories technologiques. Les données sont disponibles pour un total de 27 pays et cinq autres régions. Dans cette version de juillet 2021, une segmentation par type de déploiement est ajoutée pour la première fois aux données sur les logiciels. Grâce à sa couverture large et approfondie, les utilisateurs peuvent compter sur le Tracker pour évaluer les secteurs du marché de l'IA qui devraient croître en cette période exceptionnellement difficile et optimiser leurs plans d'affaires en conséquence. Dans la prochaine version, prévue pour janvier 2022, IDC étoffera le Tracker avec davantage de détails sur le marché, notamment dans le domaine des logiciels.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?Votre entreprise prévoit-elle d'investir plus dans l'IA ?