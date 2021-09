L'IA et les robots intelligents sont déjà présents dans notre quotidien, que ça soit au travail ou à la maison, et cela ne semble être que le début. C'est d'ailleurs ce qu'indique cette enquête de Tidio qui révèle que de plus en plus de personnes sont ouvertes à l'idée d'intégrer l'IA dans leur vie quotidienne. Cela ne les dérange pas que l'IA prenne en charge les tâches quotidiennes ou soit impliquée dans les processus de prise de décision.Que ce soit pour faire le ménage, faire la cuisine, conduire leur véhicule, enseigner leurs enfants à l'école, ou leur faire une opération chirurgicale, plus de 50 % des répondants disent être prêts à accueillir l'intelligence artificielle dans ces différentes situations. Encore pire, environ 42 % des personnes enquêtées seraient disposées à avoir des relations sexuelles avec un robot humanoïde, et 39 % croiraient même en une relation amoureuse avec une IA. Précisons qu'il existe également un écart important entre les hommes et les femmes. Les hommes sont plus ouverts à la fois à l'idée de coucher avec un robot (48 %) et à tomber amoureux d'une IA (43 % des hommes interrogés).Ce n'est pas la première étude sur le sujet. Il y a quelques années, une étude présentée lors de la conférence Love and Sex and Robots a en effet révélé que 40 % sur un échantillon de 263 hommes hétérosexuels âgés de 18 à 67 ans étaient susceptibles d'acheter un sexbot humanoïde féminin à l'époque (fin 2016) ou dans les cinq prochaines années. Il s'agit d'une étude de psychologie sociale menée par des chercheurs de l'université Duisburg-Essen, en Allemagne. Aux participants à l'étude, les chercheurs ont montré des vidéos de deux minutes de sexbots humanoïdes féminins, avant de leur demander s'ils achèteraient pour eux-mêmes des robots de ce genre dans un avenir proche. Comme résultat, 40,3 % des hommes interrogés ont répondu qu'ils « achèteraient un tel robot [à l'époque, NDLR] ou dans les cinq prochaines années ».Au moment de l'étude, les chercheurs ont assuré qu'il n'y avait pas encore de tel robot sexuel disponible en masse et s'ils apparaissent, ils ne risquent pas d'être bon marché ; ce qui pourrait donc limiter leur utilisation. Mais une étude de Pew Research Center publiée en 2014 a prédit que d'ici 2025, ce type de robots sera assez répandu. Les sociétés spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de robots sexuels travaillent également pour faire de cela une réalité. C'est le cas d'une société américaine qui se vantait l'année passée de la fabrication d'une nouvelle génération de poupées sexuelles dotées d'intelligence artificielle. Qualifiant sa création de « nouvelle marque de femmes » qui peut sourire et battre des paupières, entre autres, la société Abyss Creations a vanté sa nouvelle poupée sexuelle d'être « plus qu'une simple aide à la masturbation », mais mieux : « une amie, une amoureuse et une partenaire de vie potentielle ».La prédiction de Pew Research Center devrait donc se réaliser. Et il ne restera plus que le prix pour faire obstacle à ces nombreuses personnes qui voient les robots humanoïdes comme des partenaires sexuels potentiels.Source : Tidio Quels sont vos sentiments vis-à-vis de l'utilisation de robots humanoïdes et l'IA comme petits amis ou partenaires sexuels ?Quelles conséquences sur l'avenir de l'Humanité ?