L’intelligence artificielle est une technologie considérée comme l'une des percées scientifiques les plus importantes. Cependant, elle présente quelques inquiétudes sur le plan éthique. « Pour l'excellence et la confiance dans l'intelligence artificielle », la Commission européenne a dévoilé en avril une réglementation stricte pour régir l'utilisation de l’IA, une politique inédite qui décrit comment les entreprises et les gouvernements peuvent utiliser cette technologie. La stratégie nationale d'intelligence artificielle du gouvernement britannique vise à stimuler l'utilisation de l'IA dans les entreprises du pays, à attirer des investissements internationaux dans les entreprises britanniques d'IA et à développer la prochaine génération de talents technologiques locaux.« Avec l'IA, certains pourraient voir notre expérience de la réglementation des technologies et des débats éthiques comme un USP fort pour notre programme d'IA, a déclaré Singler. Mais la concurrence avec les États-Unis ou la Chine est-elle le meilleur cadre ou le meilleur récit pour le progrès global de l'IA ? Je suivrai avec intérêt les structures éthiques planifiées qui découleront de cette vision décennale, mais nous devrions également veiller à ne pas adhérer à nos propres récits d'exception britannique, car nous avons déjà produit certaines des figures clés de l'histoire de l'IA », a décalré Beth Singler, une anthropologue de l'Université de Cambridge qui étudie l'IA et les robots.Le gouvernement a déclaré qu'il pourrait allouer davantage d'investissements et de ressources aux industries qui ne tirent pas encore pleinement parti de l'IA, comme l'énergie et l'agriculture. Il y aura également un examen de la disponibilité et de la capacité de la puissance de calcul pour les chercheurs et les organisations du Royaume-Uni, a déclaré le gouvernement, tandis qu'une consultation sur les droits d'auteur et les brevets pour l'IA visera à évaluer si le Royaume-Uni capitalise sur les idées. « Je suis optimiste quant au fait que le plan pourrait activer le potentiel du Royaume-Uni en matière d'IA, a déclaré Nathan Benaich, un capital-risqueur chez Air Street Capital. « Pour vraiment exceller, le pays devrait se concentrer sur les domaines de la recherche scientifique appliquée tels que les sciences de la vie, l'énergie et la cybersécurité, où il dispose déjà de capacités de premier plan au niveau mondial ».Seb Krier, chercheur principal en politique au Stanford Cyber research center, a déclaré sur Twitter que la stratégie nationale en matière d'IA comportait des aspects "très prometteurs", tandis que Lila Ibrahim, COO de DeepMind, a déclaré qu'il était bon de voir un accent clair sur une gouvernance efficace de la technologie, ajoutant qu'il était vital de gagner la confiance du public et des entreprises dans l'IA. En mars 2019, Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a profité d’un passage à la conférence South by Southwest (SXSW) qui se tenait à Austin, au Texas, pour réitérer ses avertissements concernant le danger de l’intelligence artificielle (IA). D’après Musk, « l’IA est plus dangereuse que les ogives nucléaires » et il devrait exister un organisme de réglementation supervisant le développement de cette technologie. « Je ne suis pas normalement un partisan de la réglementation et de la surveillance, je pense qu’on devrait généralement pécher par excès de minimisation de ces choses-là, mais il s’agit d’une situation où le public court un très grave danger », a prévenu Musk.En avril, l'UE a annoncé qu’ elle s'apprêtait à établir des règles en matière d'IA qui interdisent la surveillance et le classement du comportement social, les amendes pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaires. Bruxelles a décidé d’imposer des limites strictes aux systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour la surveillance de masse ou le classement du comportement social afin d'éviter des abus de la surveillance publique des citoyens européens. Les entreprises qui développent l'IA pourraient se voir infliger des amendes pouvant atteindre 4 % de leur chiffre d'affaires mondial si elles ne se conforment pas aux nouvelles règles régissant les applications logicielles.Pour Beth Singler, le Royaume-Uni essaie de plus en plus de trouver des domaines spécialisés dans lesquels il peut rivaliser avec des États beaucoup plus grands dans un monde post-Brexit. Selon les données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, entre 1998 et 2017, les États-Unis ont déposé plus de demandes de brevets sur l'IA que tout autre pays, avec près de 50 000 demandes déposées. Vient ensuite la Chine, avec environ 41 000 sur la même période, tandis que le Royaume-Uni en a déposé moins. L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a averti en mars que la Chine pourrait bientôt remplacer les États-Unis en tant que superpuissance mondiale de l'IA, notant qu'il y a de sérieuses implications militaires à considérer. « L'Amérique n'est pas prête à se défendre ou à être compétitive à l'ère de l'IA, a déclaré Schmidt, ainsi qu'un groupe d'experts lors d'une commission de sécurité nationale sur l'IA. C'est une dure réalité que nous devons affronter. »Le lancement de la stratégie nationale en matière d'IA intervient après que le gouvernement britannique a permis aux géants de la technologie américains et asiatiques de s'emparer de certaines des entreprises d'IA les plus innovantes du Royaume-Uni. DeepMind, une entreprise londonienne axée sur la recherche et largement considérée comme l'un des principaux laboratoires d'IA au monde, a été vendue à Google en 2014 pour environ 600 millions de dollars. Par ailleurs, Magic Pony Technologies a été vendue à Twitter, VocalIQ a été vendue à Apple et EV Technologies a été vendue à Amazon. Pendant ce temps, le japonais SoftBank a acquis Arm, dont la conception des puces est utilisée pour alimenter de nombreuses applications d'IA d'aujourd'hui.La stratégie du gouvernement britannique en matière d'IA comprend un certain nombre de programmes, de rapports et d'initiatives. Parmi ceux-ci, un nouveau programme de recherche et d'innovation en IA sera lancé dans le cadre d'un effort visant à améliorer la coordination et la collaboration entre les chercheurs du pays. Par ailleurs, un autre programme visera spécifiquement à soutenir le développement de l'IA en dehors de Londres et du sud-est de l'Angleterre, où se concentrent actuellement la plupart des efforts du pays en matière d'IA.Quel est votre avis sur l'IA ?Que pensez-vous de l'ambition du gouvernement britannique, qui vise de devenir une superpuissance de l'IA ?