Nicholas Chailan, entrepreneur en technologie, qui a créé sa première entreprise à l'âge de 15 ans en France et premier responsable des logiciels du Pentagone a déclaré qu'il ne voyait pas la Chine dépasser les États-Unis, démissionnant pour protester contre la lenteur de l'évolution technologique de l'armée américaine. Dans une interview au Pentagone il y a une semaine, Nicholas Chailan a indiqué que l'incapacité des États-Unis à répondre aux cybermenaces et autres menaces de la Chine mettait les enfants en danger.Bien que les États-Unis dépensent au moins trois fois plus que la Chine en matière de défense, cela se traduit par de piètres résultats, car les États-Unis dépensent dans les mauvais domaines : la « bureaucratie et la surrèglementation » font obstacle au changement dont le Pentagone a besoin. Dans son annonce de démission, également, il a révélé sa déception quant au mode de fonctionnement du Pentagone.« S'il vous plaît, arrêtez de mettre un major ou un lieutenant-colonel (malgré leur dévouement, leur attitude exceptionnelle et leur culture) en charge de l'ICAM, de la confiance zéro ou du cloud pour 1 à 4 millions d'utilisateurs alors qu'ils n'ont aucune expérience préalable dans ce domaine. Nous mettons en place des infrastructures critiques pour échouer. Nous ne mettrions pas un pilote dans le cockpit sans une formation de vol approfondie ; pourquoi attendrions-nous d'une personne sans expérience informatique qu'elle soit proche de la réussite ? Ils ne savent pas sur quoi agir ni quelles sont les priorités, ce qui entraîne des efforts de réduction des risques sans fin et une dilution de la concentration », avait-il écrit.Chaillan a également reproché la réticence de Google à travailler avec le département de la défense américain sur l'IA et aux débats approfondis sur l'éthique de l'IA de ralentir les États-Unis. En revanche, il a déclaré que les entreprises chinoises étaient obligées de travailler avec Pékin et qu'elles investissaient massivement dans l'IA sans se soucier de l'éthique. Il a déclaré qu'il prévoyait de témoigner devant le Congrès au sujet de la cybermenace chinoise contre la suprématie américaine, y compris lors de briefings classifiés, au cours des prochaines semaines.Les commentaires de Chaillan sont intervenus après qu'une commission de sécurité nationale américaine, mandatée par le Congrès, a averti au début de l'année que la Chine pourrait dépasser les États-Unis en tant que superpuissance de l'intelligence artificielle au cours de la prochaine décennie. Les hauts responsables de la défense ont reconnu qu'ils doivent faire mieux pour attirer, former et retenir les jeunes talents de la cybernétique, mais ils ont défendu ce qu'ils considèrent comme une approche responsable de l'adoption de l'IA.Michael Groen, lieutenant général du Corps des Marines et directeur du Centre interarmées d'intelligence artificielle du département de la Défense, a déclaré lors d'une conférence la semaine dernière qu'il souhaitait introduire l'IA dans l'armée de manière progressive, en précisant que son adoption nécessiterait un changement de culture au sein de l'armée. Il a ajouté qu'un nouvel investissement de 1,5 milliard de dollars accélérerait l'adoption de l'IA par le Pentagone au cours des cinq prochaines années et que 600 projets d'IA étaient déjà en cours. Un porte-parole du département de l'armée de l'air a déclaré que Frank Kendall, secrétaire de l'armée de l'air américaine, avait discuté avec Chaillan de ses recommandations pour le développement futur des logiciels du département après sa démission et l'aurait remercié pour ses contributions.Selon Chaillan, la Chine est prête à dominer l'avenir du monde, en contrôlant tout, des récits des médias à la géopolitique. Pour lui, la question de savoir s'il faut une guerre ou non est plutôt anecdotique. « Les cyberdéfenses des États-Unis dans certains départements gouvernementaux étaient du niveau d'un jardin d'enfant ».Robert Spalding, général de brigade de l'armée de l'air à la retraite qui a été attaché de défense à Pékin, a déclaré que Chaillan s'était plaint à juste titre et a ajouté qu'il avait lui aussi démissionné prématurément après avoir été frustré par des systèmes « archaïques » alors qu'il pilotait des bombardiers furtifs B-2. Chaillan, qui a été naturalisé citoyen américain en 2016 et a mené des efforts pour installer des mesures de cybersécurité de « confiance zéro » au ministère de la Sécurité intérieure avant de rejoindre le Pentagone, a déclaré qu'il était une force polarisante au ministère de la Défense et qu'il alarmait certains hauts fonctionnaires qui pensaient qu'il devait garder ses plaintes « en famille ».En 2020, la Chine a dépassé les États-Unis pour la première fois en termes de nombre de fois qu'un article universitaire sur l'IA est cité par d'autres, une mesure de la qualité d'une étude. Jusqu'à récemment, les États-Unis étaient loin devant les autres pays en matière de recherche sur l'IA. La Commission de sécurité nationale américaine sur l'intelligence artificielle, dirigée par l'ancien PDG de Google Eric Schmidt, avait averti dans un rapport publié en mars que les États-Unis pourraient perdre le leadership en matière d'IA au profit de la Chine. Alors que les États-Unis répondent à ce défi, la concurrence bilatérale dans le domaine de l'IA s'est intensifiée, avec des implications mondiales.L'une des raisons pour lesquelles la Chine arrive en force dans le domaine de l'IA est l'abondance des données qu'elle génère. D'ici à 2030, on estime que 8 milliards d'appareils en Chine seront connectés à l'internet des objets, un vaste réseau d'objets physiques reliés par l'internet. Ces dispositifs, montés sur des voitures, des infrastructures, des robots et d'autres instruments, génèrent une énorme quantité de données. La Chine considère l'IA comme un moyen de pallier la pénurie de main-d'œuvre en prévision de la diminution de la population, a déclaré Weilin Zhao, chercheur principal à l'. L'IA est utilisée dans toute une série d'industries et affecte grandement la compétitivité et la sécurité d'une nation.Quel est votre sur le sujet ?Êtes-vous pour ou contre la domination chinoise en matière d'IA ?Les USA "ne sont pas prêts à se défendre ou à rivaliser à l'ère de l'IA", déclare un groupe d'experts présidé par Eric Schmidt, il avertit que l'IA ne restera pas dans le cadre de la science-fiction