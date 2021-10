La première paire de lunettes AR commerciales de Facebook ne peut qu'enregistrer et partager des vidéos et des photos, et non les analyser.

Ego4D suscite quelques inquiétudes

Imaginez que votre dispositif de réalité augmentée vous montre exactement comment tenir les baguettes pendant une leçon de batterie, vous guide dans la réalisation d’une recette ou vous aide à retrouver vos clés perdues. Une IA qui comprend le monde du point de vue de la première personne pourrait ouvrir une nouvelle ère d’expériences immersives, à mesure que des dispositifs tels que les lunettes de réalité augmentée et les casques de réalité virtuelle deviennent aussi utiles dans la vie quotidienne que les smartphones. À l'heure actuelle, les tâches décrites précédemment ne peuvent être réalisées de manière fiable par aucun système d'IA, et Facebook souligne qu'il s'agit d'un projet de recherche plutôt que d'un développement commercial. Cependant, il est clair que l'entreprise considère des fonctionnalités comme celles-ci comme l'avenir de l'informatique de la RA. « En pensant à la réalité augmentée et à ce que nous aimerions être en mesure d'en faire, il est possible que nous tirions parti de ce type de recherche », a déclaré Kristen Grauman, chercheur en IA chez Facebook.Le projet de recherche de Facebook, Ego4D, fait référence à l'analyse de vidéos faites à partir d’une perspective à la première personne ou égocentriques. Il se compose de deux éléments principaux : un ensemble de données ouvertes sur les vidéos égocentriques et une série de critères de référence que les systèmes d'IA devraient être en mesure d'atteindre à l'avenir, selon Facebook.Cet ensemble de données est le plus grand de ce type jamais créé et Facebook s'est associé à 13 universités du monde entier pour collecter les données. Au total, quelque 3 205 heures de vidéo ont été enregistrées par 855 participants vivant dans neuf pays différents. Les universités, et non Facebook, étaient responsables de la collecte des données. Les participants, dont certains étaient rémunérés, portaient des caméras GoPro et des lunettes de réalité augmentée pour enregistrer des vidéos d'activités non scénarisées. Cela va des travaux de construction à la pâtisserie en passant par les jeux avec les animaux domestiques et la socialisation avec des amis. Toutes les séquences ont été rendues anonymes par les universités, qui ont notamment flouté les visages des spectateurs et supprimé toute information permettant de les identifier. Selon Grauman, cet ensemble de données est « le premier du genre, tant par son ampleur que par sa diversité ». Le projet comparable le plus proche, dit-elle, contient 100 heures de séquences faites à partir d’une perspective à la première personne, tournées entièrement dans des cuisines.La deuxième composante d'Ego4D est une série de repères, ou tâches, que Facebook veut que les chercheurs du monde entier essaient de résoudre à l'aide de systèmes d'IA entraînés sur son ensemble de données. L'entreprise les décrit comme suit :Actuellement, les systèmes d'IA trouveraient incroyablement difficile de s'attaquer à l'un de ces problèmes, mais la création d'ensembles de données et de points de référence est une méthode efficace pour stimuler le développement de l'IA.Selon la société, les systèmes formés sur Ego4D pourraient un jour être utilisés non seulement dans les caméras intégrées au vestimentaire, mais aussi dans les robots assistants domestiques, qui s'appuient également sur des caméras à la vue egocentrique pour naviguer dans le monde qui les entoure. « Ce projet a la possibilité de catalyser le travail dans ce domaine d'une manière qui n'a pas encore été possible. Faire passer notre domaine de la capacité d'analyser des piles de photos et de vidéos qui ont été prises par des humains dans un but très particulier, à ce flux visuel fluide et continu à la première personne que les systèmes de réalité augmentée, les robots, doivent comprendre dans le contexte d'une activité continue », déclare Kristen Grauman.Bien que les tâches décrites par Facebook semblent certainement pratiques, l'intérêt de l'entreprise dans ce domaine inquiète. Le bilan de Facebook en matière de protection de la vie privée est catastrophique, avec des fuites de données et des amendes de 5 milliards de dollars infligées par la FTC . Il a également été démontré à plusieurs reprises que l'entreprise privilégie la croissance et l'engagement plutôt que le bien-être des utilisateurs dans de nombreux domaines. Dans ce contexte, il est inquiétant de constater que les critères de référence de ce projet Ego4D ne comportent pas de garanties importantes en matière de protection de la vie privée. Par exemple, la tâche de journalisation audio-visuelle (transcrire les propos de différentes personnes) ne mentionne jamais la suppression des données concernant les personnes qui ne veulent pas être enregistrées.Interrogé sur ces questions, un porte-parole de Facebook a déclaré qu'il s'attendait à ce que des mesures de protection de la vie privée soient introduites ultérieurement. « Nous nous attendons à ce que, dans la mesure où les entreprises utilisent cet ensemble de données et ce référentiel pour développer des applications commerciales, elles développent des garanties pour ces applications. Par exemple, avant que les lunettes de réalité augmentée puissent enregistrer la voix de quelqu'un, il pourrait y avoir un protocole en place qu'ils suivent pour demander la permission aux lunettes de quelqu'un d'autre, ou ils pourraient limiter la portée de l'appareil afin qu'il ne puisse capter que les sons des personnes avec lesquelles je suis déjà en conversation ou qui sont dans mon voisinage immédiat», a déclaré le porte-parole ».Source : Facebook Que pensez-vous de cette technologie futuriste que developpe Facebook ? Seriez-vous intéressés par une paire de lunettes connectées ?À votre avis, les problèmes de confidentialité de Facebook sont-ils susceptibles d'être un frein à l'adoption de cette IA ? Dans quelle mesure ?