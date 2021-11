Les mises à niveau et la maintenance des serveurs : Une fois les serveurs retirés progressivement, la tâche de mise hors service et de destruction des lecteurs peut être accomplie plus rapidement et plus efficacement par des robots industriels que par des humains. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises qui effectuent fréquemment des mises à niveau de masse, par exemple tout fournisseur de cloud.





: Une fois les serveurs retirés progressivement, la tâche de mise hors service et de destruction des lecteurs peut être accomplie plus rapidement et plus efficacement par des robots industriels que par des humains. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises qui effectuent fréquemment des mises à niveau de masse, par exemple tout fournisseur de cloud. Surveillance : Les sondes des capteurs des robots fournissent des données beaucoup plus granulaires sur la température des baies de serveurs sans qu'il soit nécessaire d'installer un matériel physique invasif. Les robots utilisés pour la surveillance à distance peuvent également être utilisés pour collecter d'autres données, comme des sons et des images, afin de détecter toute irrégularité.





: Les sondes des capteurs des robots fournissent des données beaucoup plus granulaires sur la température des baies de serveurs sans qu'il soit nécessaire d'installer un matériel physique invasif. Les robots utilisés pour la surveillance à distance peuvent également être utilisés pour collecter d'autres données, comme des sons et des images, afin de détecter toute irrégularité. Sécurité du centre de données : Le maintien d'une installation de centre de données numériquement et physiquement sécurisée est une priorité absolue pour toutes les entreprises de centres de données. Les robots sont en mesure de fournir une couche de sécurité physique par le biais d'une gamme de capacités différentes, y compris les contrôles de température humaine via des capteurs de chaleur ou la reconnaissance des plaques d'immatriculation pour les installations de stationnement.





: Le maintien d'une installation de centre de données numériquement et physiquement sécurisée est une priorité absolue pour toutes les entreprises de centres de données. Les robots sont en mesure de fournir une couche de sécurité physique par le biais d'une gamme de capacités différentes, y compris les contrôles de température humaine via des capteurs de chaleur ou la reconnaissance des plaques d'immatriculation pour les installations de stationnement. L'IA/ML dans les opérations de cloud : En conjonction avec les robots, la technologie moderne basée sur l'IA et le ML permet de surveiller et de gérer les processus informatiques dans le centre de données. Les utilisateurs de cette technologie, tels que les ingénieurs chargés de la fiabilité des sites, sont capables d'interagir et de communiquer avec la plateforme donnée par le biais du langage naturel. Ces plateformes sont capables d'apprendre des situations passées pour améliorer l'efficacité dans les cas futurs.

", a déclaré Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner. "La majorité du travail qui se déroule dans un centre de données est fastidieux, complexe et répétitif. Il s'agit par exemple de la planification des capacités, du redimensionnement des environnements de machines virtuelles et de conteneurs, ou de la garantie d'une utilisation efficace des ressources pour éviter le "gaspillage du cloud" pour les entreprises et leurs acheteurs.La majorité du travail qui se déroule dans un centre de données est fastidieux, complexe et répétitif. Il s'agit par exemple de la planification des capacités, du redimensionnement des environnements de machines virtuelles et de conteneurs, ou de la garantie d'une utilisation efficace des ressources pour éviter le "gaspillage du cloud" pour les entreprises et leurs acheteurs.Ce sont tous des domaines où les robots excellent. "Les centres de données sont un secteur idéal pour jumeler les robots et l'IA afin de fournir un environnement plus sûr, plus précis et plus efficace, qui nécessite beaucoup moins d'intervention humaine", a déclaré Nag.Il existe quatre domaines dans lesquels les robots auront le plus d'impact sur l'automatisation des centres de données au cours des cinq prochaines années :", a déclaré M. Nag. "Source : GartnerQu'en pensez-vous ?