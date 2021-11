", a déclaré Alys Woodward, directrice de recherche senior chez Gartner.Le marché des logiciels d'IA englobe les applications intégrant l'IA, comme les logiciels de vision par ordinateur, ainsi que les logiciels utilisés pour créer des systèmes d'IA. Les prévisions de Gartner concernant les logiciels d'IA sont basées sur les cas d'utilisation, en mesurant le montant de la valeur commerciale potentielle, le moment de la valeur commerciale et le risque, afin de prévoir comment les cas d'utilisation vont se développer.Gartner prévoit que les cinq principales catégories de cas d'utilisation pour les dépenses en logiciels d'IA en 2022 seront la gestion des connaissances, les assistants virtuels, les véhicules autonomes, le lieu de travail numérique et les données crowdsourcées (voir tableau 1).", a déclaré Woodward. "."La demande de technologies d'IA et la croissance du marché associée sont étroitement liées aux niveaux de maturité organisationnelle en matière d'IA. Les entreprises continuent de manifester un vif intérêt pour l'IA, 48 % des DSI interrogés dans le cadre de l'enquête Gartner 2022 sur les DSI et les cadres technologiques ayant répondu qu'ils avaient déjà déployé ou prévoyaient de déployer des technologies d'IA et d'apprentissage automatique au cours des 12 prochains mois.Pourtant, la réalité du déploiement de l'IA est beaucoup plus limitée. L'étude de Gartner a révélé que les organisations expérimentent couramment l'IA, mais qu'elles peinent à intégrer cette technologie dans leurs opérations standard. Gartner prévoit qu'il faudra attendre 2025 pour que la moitié des organisations dans le monde atteignent ce que le modèle de maturité de l'IA de Gartner décrit comme le "stade de stabilisation" de la maturité de l'IA ou au-delà.Les progrès de la maturité de l'IA augmenteront les revenus des logiciels d'IA en raison de l'augmentation des dépenses, en particulier dans la catégorie des technologies liées aux données et à l'analyse. Un retard de maturité - causé par une réticence à adopter l'IA, un manque de confiance dans l'IA et des difficultés à en tirer une valeur commerciale - aura un effet de ralentissement correspondant sur les dépenses et les revenus.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?Votre entreprise prévoit-elle d'augmenter ses investissements dans les logiciels d'IA ?