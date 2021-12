L'équipe aurait construit la machine à partir d'un outil d'IA existant appelé System 206. Selon une certaine source, les procureurs chinois utilisaient déjà ce système pour évaluer les preuves et déterminer si un criminel présumé était ou non dangereux pour le grand public.Cependant, elle était assez limitée puisqu'elle ne pouvait pas participer au processus de décision concernant le dépôt des accusations et la suggestion des peines. L'IA doit être capable d'identifier et de supprimer les informations non pertinentes dans un dossier, et de traiter le langage humain dans son réseau neuronal.La nouvelle IA développée à Shanghai serait donc capable d'évaluer les dossiers de cette manière. En fait, la machine peut identifier et inculper les criminels pour les huit délits les plus courants du district : fraude à la carte de crédit, jeux d'argent, conduite dangereuse, agression intentionnelle, obstruction à un agent, vol, fraude et même dissidence politique.La nouvelle IA « procureur » a ses limites, mais les développeurs affirment qu'elle ne fera que s'améliorer au fil des mises à jour. Jusqu'à présent, elle permet de réduire la charge de travail des procureurs du bureau de district, leur donnant ainsi le temps de se concentrer sur des tâches plus complexes.Shi Yong, le scientifique principal de la machine qui est également le directeur du laboratoire de gestion du big data et des connaissances de l'Académie chinoise des sciences a déclaré qu'elle peut « remplacer les procureurs dans le processus de prise de décision dans une certaine mesure. »Bien sûr, l'idée d'un ordinateur puissant capable d'envoyer des gens en prison suscite de nombreuses inquiétudes. Un procureur anonyme a déclaré que si son taux de précision de 97 % est assez élevé, « il y aura toujours une chance d'erreur ». « Qui assumera la responsabilité lorsque cela se produira ? Le procureur, la machine ou le concepteur de l'algorithme ? », a déclaré l'avocat.Les partisans, en revanche, affirment que l'intelligence artificielle élimine les erreurs humaines. Le système 206, qui a fait ses débuts à Shanghai en janvier 2019, a été salué pour avoir aidé le tribunal à juger de manière impartiale. « La transcription et la présentation des preuves sont allées de pair avec le déroulement du procès. Le système 206 a réalisé une assistance complète en matière de renseignement et a examiné les preuves de manière exhaustive, jouant un rôle actif dans le jugement impartial », a déclaré Wu Haiyin, chef adjoint du département de l'information de la Haute Cour populaire de Shanghai, selon le quotidien d'État China Daily.Que pensez-vous de cette confiance totale que la Chine place en l'IA ?Accepteriez-vous une décision de justice donnée par IA ?