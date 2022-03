Le développement de la technologie robotique a fait des bonds en avant au cours des deux dernières décennies. Les robots sont conçus pour réduire le flux de travail d'une entreprise et faire en sorte qu'il soit effectué plus rapidement.Cependant, une partie de la société craint un avenir dystopique dominé par les robots. Les données de Smart Energy GB montrent que 4 propriétaires d'entreprise sur 10 se tourneront de préférence vers l'intelligence artificielle en 2035. L'étude révèle également que jusqu'à 41 % des propriétaires de petites entreprises remplaceront entièrement les services à la clientèle et que 43 % s'efforceront de fabriquer des produits avec une automatisation entièrement robotisée.Avec les progrès de la science et de la technologie, la robotique a évolué et l'automatisation entraînera des changements importants. La nature des emplois sera remodelée et certains emplois seront pris en charge par des robots. Selon les prévisions des Futurologistes, plus de la moitié des industries du Royaume-Uni seront entièrement dépendantes de l'IA et de la robotique. Les humains travailleront avec les robots. Au contraire, les robots ne comprennent pas les normes culturelles ni les émotions. Étant donné qu'ils sont programmés pour comprendre une langue spécifique parlée d'une certaine manière, ils sont incapables de tenir compte du contexte et ne comprennent pas les pensées irrationnelles. Tous les emplois qui nécessitent un soutien émotionnel ne peuvent être confiés à des robots.De plus, le contact humain et le soutien émotionnel sont nécessaires dans certains emplois, étant donné que le système de soins de santé, les médecins et le personnel ont un lien émotionnel avec les patients. Ce lien est tout à fait irremplaçable. De même, les robots ne peuvent pas faire de la coupe de cheveux ni être maquilleurs. L'étude affirme également que, en 2035, huit participants sur dix pensent que le travail en ligne sera chose courante. Environ 52 % des hommes soutiennent cette idée de travail à distance. En revanche, 38 % des femmes ne préfèrent pas travailler à domicile.Autre perspective : les chefs d'entreprise sont plus enclins à fabriquer des produits écologiques à partir de ressources renouvelables, car ils sont davantage préoccupés par le prix élevé du carburant nécessaire à l'utilisation de machines lourdes et par la nécessité de se débarrasser des déchets plastiques, qui sont à la fois dangereux pour l'environnement et pour l'homme. Ainsi, les grandes entreprises pensent à recycler davantage, près de 36 propriétaires d'entreprises prévoient de produire des biens non dangereux, et beaucoup d'entre eux (33%) fabriquent des véhicules électriques hybrides pour réduire l'utilisation des ressources énergétiques.Source : Smart Energy GB Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Craignez-vous que la plupart des emplois soient pris en charge par des robots d'ici quelques années ?