Expérimente : suivez, enregistrez et comparez les itérations des expériences ML et optimisez automatiquement des dizaines de modèles grâce à AutoML de Prevision.io ;

Automatiser : automatisez les tâches de formation et de prédiction ainsi que les transformations personnalisées et connectez Prevision.io à toutes les sources de données de votre entreprise ;

Déployer : exposez un modèle à l'aide d'une infrastructure fiable, sécurisée et résiliente, que ce soit sous la forme d'une API de notation ou via des travaux par lots. Gérez le cycle de vie du modèle avec le versioning et le déploiement Champion/Challenger ;

Surveiller : comprenez le comportement de votre modèle et de ses données tout au long de la production. Recevez des alertes en temps réel sur l'état de santé du modèle.

Prevision.io apporte de puissantes capacités de gestion de l'IA aux utilisateurs de science des données afin que davantage de projets d'IA passent en production et y restent. Que vous construisiez votre modèle dans la plateforme ou que vous apportiez votre propre modèle, la plateforme de gestion de l'IA de Prevision.io a été conçue par des data scientists pour des data scientists et des développeurs afin d'accroître leur valeur, leur expertise dans le domaine et leur impact.Dans les secteurs, de la banque et des services financiers à la santé et au commerce de détail, les scientifiques et développeurs de données manquent trop souvent d'outils pour créer des modèles de données efficaces. Désormais, avec Prevision.io, ils ont tout en un seul endroit pour créer, déployer, surveiller et gérer des modèles en quelques clics seulement.Isik a déclaré que la plateforme a été créée pour apporter les avantages de l'IA et de l'apprentissage automatique aux petites organisations, pour lesquelles l'adoption de l'IA peut être un défi de taille si vous n'avez pas les compétences et les ressources disponibles pour les entreprises Fortune 500.« Mon équipe de data scientists a vu un réel besoin de logiciels qui pourraient démocratiser l'innovation en matière d'apprentissage automatique en supprimant ces obstacles courants », a-t-il déclaré dans un communiqué. La plateforme comprend également des capacités de gestion du cycle de vie pour surveiller l'utilisation de l'infrastructure et modéliser le comportement.Selon Prevision.io, l'interface utilisateur intuitive et les analyses prédictives de sa plateforme permettent aux utilisateurs de s'installer en quelques minutes et d'avoir des modèles opérationnels en trois ou quatre semaines, au lieu de plusieurs mois pour les méthodes existantes de création et de déploiement de modèles d'apprentissage automatique.Toutefois, cela suppose que l’utilisateur dispose des données nécessaires à l'entraînement de votre modèle d'IA ou d'apprentissage automatique déjà stockées sur la plateforme Google Cloud, car elle est conçue pour se lier aux données contenues dans des buckets de stockage ou une source de données SQL comme BigQuery. Une fois les données importées, les utilisateurs peuvent appliquer leurs propres modèles à l'intérieur de Prevision.io, ou utiliser la plateforme pour construire un modèle sur mesure.La plateforme Prevision.io automatise les tâches des projets d'IA telles que la formation et la prédiction afin de réduire les opérations manuelles fastidieuses, selon Isik. Cette automatisation couvre le pipeline de production et comprend des fonctionnalités comme AutoML et un planificateur pour les tâches récurrentes.Outre la prise en charge du déploiement de modèles d'IA et de ML, Prevision.io offre la possibilité de surveiller sa propre infrastructure pour suivre l'utilisation des ressources, ainsi que le comportement des modèles pour aider les utilisateurs à comprendre l'évolution des données dans le temps, selon la société.Prevision.io fonctionne selon un modèle de paiement à l'usage, sans contrat à long terme, ni licence, ni frais par utilisateur, selon Isik. Comme elle est intégrée à Google Cloud, les dépenses effectuées sur la plateforme Prevision.io sont imputées sur les engagements de dépenses Google Cloud de chaque client.Source : Google Quel est votre avis sur le sujet ?