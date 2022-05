Les inventions conçues par des machines nécessitent leur propre loi sur la propriété intellectuelle et un traité international

L'intelligence artificielle peut être utilisée pour automatiser des tâches intellectuelles grâce à la systématisation, ce qui en fait l'une des technologies les plus importantes d'aujourd'hui. Néanmoins, les capacités de l'IA ont souvent été surestimées. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, par exemple, on a débattu de la manière de protéger les « inventions générées par l'IA », même si l'IA ne peut pas inventer sans intervention humaine. Dans le même temps, d'autres discussions ayant un impact plus direct sur les marchés ont été mises de côté. Vous avez peut-être déjà été exposé à la crainte que les robots ne prennent le contrôle de votre profession, il s'agit bien sûr d'une préoccupation marginale pour l'instant. Il est pourtant difficile de réfléchir sérieusement à la singularité technologique qui rendra le travail et la pensée humaine obsolètes. Mais tous les domaines ne sont pas préparés à l'innovation technologique, et l'un d'entre eux est le droit des brevets.Le droit des brevets repose sur l'hypothèse que les inventeurs sont des êtres humains ; il a actuellement du mal à faire face à un inventeur qui est une machine. Les tribunaux du monde entier se débattent actuellement avec ce problème, car des demandes de brevet désignant un système d'IA comme inventeur ont été déposées dans plus de 100 pays. Plusieurs groupes mènent actuellement des consultations publiques sur l'IA et le droit de la propriété intellectuelle, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Si les tribunaux et les gouvernements décident que les inventions issues de l'IA ne peuvent être brevetées, les implications pourraient être énormes. Les bailleurs de fonds et les entreprises seraient moins incités à poursuivre des recherches utiles en faisant appel à des inventeurs d'IA lorsque le retour sur leur investissement pourrait être limité. La société pourrait passer à côté du développement d'inventions utiles et susceptibles de sauver des vies.Plutôt que de forcer les anciennes lois sur les brevets à s'adapter aux nouvelles technologies, les scientifiques, Alexandra George et Toby Walsh, proposent que les gouvernements nationaux conçoivent une loi sur la propriété intellectuelle sur mesure (intelligence artificielle-propriété intellectuelle) qui protège les inventions générées par l'IA. Il ne sera pas facile de créer une loi sur mesure et un traité international, mais ne pas les créer sera pire. L'IA modifie la manière dont la science est pratiquée et dont les inventions sont réalisées. Nous avons besoin d'un droit de la propriété intellectuelle adapté aux besoins, afin qu'il serve le bien public.Le problème que la pensée mécanique pose au mode de fonctionnement traditionnel du droit des brevets n'est pas seulement une petite particularité nouvelle : il touche au fondement même de notre conception de la paternité et de la créativité. Il y a « activité inventive » lorsqu'une invention est jugée « non évidente » pour une « personne du métier ». Cette personne fictive possède le niveau moyen de compétences et de connaissances générales d'un expert ordinaire dans le domaine technique concerné. Si un examinateur de brevets conclut que l'invention n'aurait pas été évidente pour cette personne hypothétique, l'invention est un pas de plus vers l'obtention d'un brevet.Mais si les IA deviennent plus compétentes et plus qualifiées que toutes les personnes dans un domaine, on ne voit pas comment un examinateur de brevets humain pourrait évaluer si l'invention d'une IA est évidente. Un système d'IA conçu pour examiner toutes les informations publiées sur un domaine technologique avant d'inventer posséderait un corpus de connaissances bien plus important que celui de n'importe quel humain. Évalué par rapport à toutes les connaissances, presque tout semblerait évident. Si, à l'avenir, tout le monde a accès à de tels outils d'IA, le critère « d’activité inventive » de la brevetabilité sera pratiquement impossible à atteindre et presque rien ne sera brevetable.Le phénomène du démon de Laplace a longtemps été un problème pour les déterministes qui tentaient de comprendre le libre arbitre et la causalité apparents, mais il est maintenant apparu pour les avocats spécialisés dans les brevets qui évaluent la créativité apparente lorsqu'un objet pensant possède des quantités massives de connaissances de base. Quelle sera la nouvelle métrique pour différencier un coup de génie de la simple déduction d'une machine ? Bien que le cliché « ça dépend » soit approprié ici, différents pays auront probablement des tests différents pour déterminer qui ou quoi a créé des inventions : c'est un problème auquel nous devrions apporter une réponse bientôt.Source : Nature Quel est votre avis sur le sujet ? A votre avis l'IA peut-elle détenir un brevet ?L'IA peut-elle avoir des droits de propriété intellectuelle ?