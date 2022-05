Juniper Research prévoit que le nombre d'assistants vocaux d'IA va augmenter et qu'il sera supérieur à celui de la population humaine. Cela aussi se produira en l'espace de deux ans ! Bien que l'IA n'ait pas encore atteint un niveau tel qu'elle puisse tenir une conversation correcte, il convient d'apprendre à parler sa langue, compte tenu de sa popularité croissante.L'utilisateur a posé de nombreuses questions à son IA, et il semble que ses réponses ne doivent pas être suivies. Elle a suggéré d'utiliser un sèche-cheveux pendant la douche ou d'envisager de mettre ses enfants en vente. Certains assistants numériques étaient moralement confus quant à savoir s'il est acceptable de braquer une banque, mais ont donné une réponse claire aux dons pour les orphelinats. Les assistants virtuels peuvent être une ressource fantastique si vous cherchez à vérifier un fait. Cependant, ils échouent terriblement à donner des conseils sur la vie réelle. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il faudra un certain temps avant que l'IA puisse réellement rivaliser avec l'intelligence humaine.Si certains ont répondu de manière amusante, beaucoup ont été assez surpris par la compréhension de l'IA du monde d'aujourd'hui. Environ 94 % des personnes interrogées ont utilisé au moins une fois un assistant virtuel ou un chatbot. Ce n'est pas surprenant, étant donné que l'IA est littéralement intégrée à nos téléphones. Plus de 80 % ont jugé positive leur expérience avec une IA. Cependant, un changement spectaculaire dans les réponses a été observé après l'expérience.51 % ont déclaré que l'IA était plus innovante que leurs attentes, tandis que seulement 8 % pensaient que l'IA était beaucoup moins avancée. 41 % sont restés entre les deux et ont répondu que l'IA est plus ou moins intelligente selon leurs attentes.83 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles prendraient en compte les conseils de l'IA en matière de forme physique et de santé ! 80 % en tiendraient compte pour la mode et le shopping, tandis que 79 % et 73 % en tiendraient compte pour l'éducation et les finances respectivement. Six plateformes différentes ont été testées, et OpenAI a produit des réponses qui ont reçu le score le plus positif de la part des répondants.Si beaucoup ont envie d'une conversation naturelle avec l'IA, il semble qu'il y ait encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'y parvenir. L'intelligence artificielle peut facilement communiquer, échanger des informations et partager des idées dans les deux sens. Cependant, elle ne parvient pas à exprimer ses propres émotions, sentiments ou pensées. Pour l'instant, l'IA offre un excellent service à la clientèle. Elle peut rapidement rechercher des informations en ligne, les organiser de manière cohérente et les présenter sans causer de confusion inutile.On peut voir que l'IA apprend à se frayer un chemin à travers les émotions humaines, car les robots de conversation font parfois de l'humour noir. Les questions qui se posent alors sont les suivantes : l'intelligence artificielle peut-elle détecter les indices subtils dans une conversation et est-elle capable de comprendre le langage naturel ? Si vous demandiez à une IA le nombre d'onces dans une tasse, elle vous donnerait clairement la réponse. L'intelligence artificielle n'a aucun problème à extraire des faits de la vaste base de données disponible en ligne.Source : Tidio Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est votre avis sur l'état actuel de l'intelligence artificielle, dans les foyers, et dans les organisations ?