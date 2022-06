Si vous ne pouvez pas vous embêter à remplir les détails de votre carte de crédit et de votre adresse lorsque vous achetez un jean en ligne, l'application Nate semble être un service qui pourrait vous intéresser. La société se présente comme une « startup d'intelligence artificielle » qui utilise l'IA pour remplir automatiquement les informations des clients pour 1 dollar par transaction, ce qui permet aux acheteurs de gagner quelques minutes lorsqu'ils effectuent des achats via l'application Nate.Mais au lieu d'utiliser des méthodes high-tech pour effectuer les achats, les transactions de Nate étaient souvent traitées manuellement par des travailleurs aux Philippines, selon une enquête approfondie de The Information. S'adressant à deux personnes ayant un accès direct aux données internes de Nate, The Information rapporte que « la part des transactions que Nate a traitées manuellement plutôt qu'automatiquement a varié entre 60 % et 100 % tout au long de l'année 2021 ». Une personne ayant connaissance des efforts de collecte de fonds a déclaré au média que l'entreprise n'avait pas partagé son processus manuel avec certains investisseurs potentiels alors qu'elle essayait de lever des fonds.Des personnes ayant une connaissance directe de la technologie utilisée par Nate ont déclaré à The Information que les bloqueurs de robots sur les sites des détaillants sont un problème. Selon l’article de The Information, « le logiciel de Nate devait trouver comment localiser des boutons spécifiques sur la page, comme celui qui permet d'ajouter un article au panier », ce qui a eu pour conséquence qu'une grande partie des transactions devaient être saisies manuellement par de véritables humains. Selon The Information, certaines commandes ont été passées plusieurs heures après que les utilisateurs de Nate aient appuyé sur le bouton "acheter". Cela n'a pas empêché Nate de lever des millions dans sa quête pour rendre encore plus facile quelque chose qui l'est déjà assez. Les sociétés de capital-risque Coatue Management et Forerunner Ventures ont investi 50 millions de dollars dans Nate au cours des deux dernières années.L'une des conséquences du boom des achats alimenté par la pandémie est que les investisseurs en capital-risque (confrontés à une concurrence féroce pour obtenir des contrats et paranoïaques à l'idée de manquer le prochain Stripe) ont commencé à pratiquement injecter de l'argent dans les start-ups qui promettaient de faciliter le commerce électronique, même celles dont les modèles commerciaux ou la technologie étaient douteux. Aujourd'hui, dans un contexte de ralentissement des ventes de commerce électronique et de défis macroéconomiques, de nombreuses startups sont confrontées à une remise en question.« Dans l'ensemble du paysage des startups, on se rend compte que beaucoup d'entreprises avaient une belle histoire, mais que leur réalité ne l'était pas… Les gens se réveillent et disent que ces valorisations ne peuvent pas être maintenues », a déclaré Keval Desai, un investisseur chez InterWest Partners qui a précédemment soutenu des entreprises de commerce électronique telles que The RealReal.À la fin de l'année dernière, avec seulement une centaine de transactions par jour, Nate a décidé de lancer une promotion pour stimuler son activité et sa présence, en achetant des publicités sur TikTok, à la télévision et dans les transports en commun. Les utilisateurs ont reçu 50 dollars à dépenser sur certains sites web lorsqu'ils ont téléchargé l'application Nate et créé un profil, et les transactions ont explosé, jusqu'à 10 000 par jour. Mais les utilisateurs avaient trouvé un moyen de contourner le système en créant plusieurs comptes avec les mêmes informations bancaires, mais en utilisant de nouvelles adresses électroniques et de nouveaux numéros de téléphone. Après que la société a supprimé les utilisateurs en double et mis fin à la promotion, les transactions quotidiennes sont redescendues à 75 ou 100 par jour.Un porte-parole de Nate a déclaré à The Information que ces chiffres, ainsi que la fourchette de 60 à 100 %, étaient incorrects, « et que les affirmations mettant en cause la technologie propriétaire de Nate sont totalement infondées ». Mais ce ne serait pas la première fois qu'une startup prétendrait que les machines sont responsables du travail effectué par les humains et cela fait apparaître la magie de Nate sous un jour totalement nouveau.Source : The InformationQue pensez-vous de cette pratique ?Le cas de Nate confirme-t-il que le terme « IA » est plus une arme marketing qu’autre chose ?À votre avis, Nate fait-il preuve d’honnêteté dans la façon de présenter son service ?