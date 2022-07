Le rapport du cabinet d'études Digital Enterprise Journal révèle également une augmentation de 54 % du coût d'une heure d'indisponibilité des services informatiques depuis 2019. En outre, 68 % du temps des équipes informatiques est consacré à des tâches qui ne contribuent pas aux résultats commerciaux clés.L'étude basée sur les réponses de plus de 3 300 organisations suggère qu'il n'existe pas de " solution miracle " pour gérer les performances informatiques et que les organisations doivent trouver le bon mélange de capacités qui est le plus adapté pour créer de la valeur commerciale. Cependant, l'étude montre également que l'identification de cette combinaison s'avère plus difficile que jamais. La meilleure approche pour rassembler toutes les pièces d'un puzzle est de commencer par une vue d'ensemble, c'est-à-dire de définir les résultats commerciaux souhaités et de travailler à rebours pour trouver les compétences et les fournisseurs qui correspondent le mieux aux objectifs spécifiques des organisations.", déclare Bojan Simic, président et analyste en chef du Digital Enterprise Journal. "Source : Digital Enterprise Journal Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?