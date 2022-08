Les robots de Google ne sont pas prêts à être commercialisés. Ils n'effectuent que quelques dizaines d'actions simples et la société ne les a pas encore dotés de la fonction d'appel "", familière aux consommateurs.Bien que Google affirme poursuivre le développement de manière responsable, l'adoption pourrait finalement être bloquée en raison de préoccupations telles que le fait que les robots deviennent des machines de surveillance ou qu'ils soient équipés d'une technologie de chat pouvant donner des réponses offensives, comme Meta Platforms Inc et d'autres ont pu le constater ces dernières années.Microsoft et Amazon poursuivent des recherches comparables sur les robots.", a déclaré Vincent Vanhoucke, directeur principal de la recherche en robotique chez Google.Lorsqu'on lui demande d'aider à nettoyer un déversement, le robot de Google reconnaît que prendre une éponge est une réponse faisable et plus sensée que de s'excuser d'avoir créé le désordre.Les robots interprètent les ordres donnés naturellement, évaluent les actions possibles en fonction de leurs capacités et planifient des étapes plus petites pour répondre à la demande.La chaîne est rendue possible par l'injection dans les robots d'une technologie linguistique qui tire sa compréhension du monde de Wikipedia, des médias sociaux et d'autres pages web. Une IA similaire est à la base des chatbots ou des assistants virtuels, mais n'a jamais été appliquée à des robots de manière aussi étendue auparavant, a déclaré Google.L'entreprise a dévoilé ses efforts dans un document de recherche en avril. Depuis, l'intégration d'une IA linguistique plus sophistiquée a permis de faire passer le taux de réussite des robots aux commandes de 61 % à 74 %, selon un article publié mardi sur le blog de la société.Everyday Robots, une autre filiale d'Alphabet, conçoit les robots, qui, pour l'instant, se limitent à prendre des collations pour les employés.Source : GoogleQu'en pensez-vous ?