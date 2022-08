La semaine dernière, la société technologique chinoise a dévoilé son premier aperçu de CyberOne lors d'un événement en direct à Pékin. Le robot humanoïde était capable de traverser la scène et semblait communiquer avec le PDG de Xiaomi, Lei Jun. Tesla devrait révéler plus de détails sur son propre robot en septembre, lors de la deuxième journée annuelle de l'IA du constructeur automobile. Elon Musk a déclaré que Tesla pourrait avoir un prototype d'Optimus prêt pour l'événement du 30 septembre.Musk a déclaré que le futur robot humanoïde de l'entreprise nommé en interne « Tesla Bot » ou « Optimus » est le « produit le plus important sur lequel l'entreprise travaillera cette année ». Le constructeur automobile a l'intention de confier à cette machine de 2,5 mètres et de 50 kg des tâches physiques dangereuses et répétitives à l'avenir. Le Tesla Optimus a fait l’objet de présentation pour la première fois en 2021 lors de la journée dédiée à l’intelligence artificielle au sein de l’entreprise. Elon Musk avait alors souligné qu'il ne s'agirait pas d'une vague idée, mais d'un véritable produit. Aujourd'hui, environ neuf mois plus tard, il est devenu un peu plus précis. La machine pèserait environ 60 kg et mesurerait environ 1,77 m. Elle sera contrôlée par reconnaissance vocale.Le robot peut se déplacer à une vitesse allant jusqu'à huit kilomètres par heure et peut porter des objets pesant 20 kilogrammes. Lorsqu'il est en position de repos, Optimus serait capable de soulever près de 70 kilogrammes, chaque bras gérant 4,5 kilogrammes lorsqu'il est étiré. Son entrée en production est prévue au cours de l’année 2023. Le robot viendra s’occuper des tâches soit très répétitives et donc ennuyeuses pour les humains ou de celles qui sont dangereuses.« Le fondement de l'économie est la main-d'œuvre », a déclaré Musk. « Alors que se passe-t-il si vous n'avez pas réellement de pénurie de main-d'œuvre ? Je ne suis pas sûr de ce que signifie une économie à ce moment-là. C'est l'objet d'Optimus. Donc, très important », a-t-il ajouté. En effet, il est probable que Musk pense que contrairement aux robots, la main-d'œuvre humaine est sensible à plusieurs facteurs comme la fatigue, le froid, les maladies, etc., et les pandémies. Par exemple, la pandémie de la Covid-19 a contribué à déclencher une importante pénurie de main-d'œuvre dans certaines régions du monde.Les statistiques indiquent que rien qu'aux États-Unis, près de 9 millions de travailleurs auraient été atteints par le variant Omicron ce mois-ci, contribuant à aggraver la pénurie de main-d'œuvre provoquée par la « grande démission » de l'année dernière. Au plus fort de la pandémie en 2020, les autorités californiennes ont décrété le confinement de la population, maintenant ainsi l'usine de fabrication de Tesla à Fremont fermée, une situation qui n'a pas ravi Musk. En juin, il a menacé de déplacer le quartier général de Tesla de la Californie après la pandémie et poursuivi les autorités pour avoir maintenu ses usines fermées.Engineered Arts, un concepteur et fabricant britannique de robots humanoïdes, a développé un robot humanoïde capable d'afficher facilement des expressions humaines. Dans une courte vidéo publiée sur YouTube, la société présente son humanoïde le plus avancé, baptisé Ameca, qui est initialement une plateforme pour tester les technologies robotiques. La société basée au Royaume-Uni a présenté l'année dernière l'une de ses créations les plus réalistes dans une vidéo publiée sur YouTube. Le robot, appelé Ameca, est présenté en train de faire une série d'expressions faciales incroyablement humaines. Au début de la vidéo, Ameca semble « se réveiller », puis son visage exprime une sorte de confusion. Quand Ameca commence à regarder ses mains et ses bras, le robot ouvre la bouche et lève les sourcils, arborant une expression faciale qui ressemble à de l'étonnement. La fin de la vidéo montre Ameca souriant.Un porte parole de Xiaomi n'a pas fait de commentaire sur les similitudes entre les conceptions de CyberOne et de Tesla. Bien que l'Optimus de Tesla ait été révélé par un homme dans un costume en spandex, Musk a partagé plusieurs photos du concept de robot Tesla lors de l'événement sur l'IA. Tout comme l'Optimus de Tesla, CyberOne mesure 1 mètre 80. Le robot a également le même design minimaliste blanc et noir, avec un écran LED à la place du visage. Cependant, CyberOne semble légèrement plus volumineux. Les robots humanoïdes de Tesla et de Xiaomi contrastent fortement avec le robot Atlas de Boston Dynamic, plus volumineux et plus adroit.Xiaomi a également indiqué dans son communiqué de presse que le robot était capable de détecter les émotions humaines ; une fonctionnalité que Musk a explorée, affirmant que le robot Tesla pourrait éventuellement développer une personnalité unique et même devenir un compagnon humain.CyberOne peut se déplacer à une vitesse maximale d'environ 2,2 miles par heure, soit un peu moins que la vitesse prévue par Tesla, qui est de 5 miles par heure. Contrairement aux modèles Optimus, CyberOne a des mains en forme de mitaines qui peuvent s'ouvrir et se fermer, mais qui ne semblent pas faire grand-chose d'autre. D'ici là, le nouveau robot de Xiaomi pourrait donner un aperçu de ce que nous pouvons attendre d'un robot Tesla.L'entreprise technologique chinoise est connue pour s'inspirer des modèles d'autres entreprises technologiques. Au cours de la dernière décennie, la société a publié à plusieurs reprises des smartphones et des mises à jour internes qui sont presque indiscernables de l'iPhone et du logiciel iOS d'Apple. En 2014, l'ancien directeur du design d'Apple, Johnny Ive, a accusé Xiaomi de « vol ». Une accusation que Lin Bin, cofondateur de Xiaomi, a démentie à l'époque. L'année dernière, Xiaomi a dépassé Apple pour devenir le deuxième plus gros vendeur de smartphones au monde.Contrairement à Tesla, Xiaomi ne semble pas avoir l'intention de transformer CyberOne en une sorte de majordome humain. Dans son communiqué de presse, la société indique que CyberOne « donnera naissance à davantage de scénarios d'application dans d'autres domaines », soulignant que le bot agira davantage comme un outil marketing que comme un produit majeur.Quel est votre avis sur le sujet ?Quel commentaire faites-vous des similitudes entre les conceptions de CyberOne et de Tesla ?