Les artistes s'inquiètent de l'essor de l'art généré par l'IA

Le nom de Sincarnate est Jason Allen, président de la société de jeux de table Incarnate Games, basée au Colorado. Selon le site Web de la foire d'État, il a gagné dans la catégorie des arts numériques avec une œuvre intitulée "Théâtre d'opéra spatial". L'image, qu'Allen a imprimée sur une toile pour la soumettre, est magnifique. Elle dépeint une scène étrange qui pourrait être tirée d'un opéra spatial et ressemble à une peinture réalisée de main de maître. Des personnages classiques dans une salle baroque s'avancent à travers un hublot circulaire dans un paysage ensoleillé et radieux.Mais Allen n'a pas peint le "Théâtre d'opéra spatial", c'est un logiciel d'IA appelé Midjourney qui l'a fait. Il a utilisé ses instructions, mais Allen n'a pas manié le pinceau numérique. Cette distinction a suscité une controverse sur Twitter où des artistes en activité et des passionnés ont accusé Allen de précipiter la mort des emplois créatifs. « Nous regardons la mort de l'art se dérouler sous nos yeux. "Si les emplois créatifs ne sont pas à l'abri des machines, alors même les emplois hautement qualifiés risquent de devenir obsolètes. Qu'aurons-nous alors ? », a déclaré un utilisateur de Twitter se faisant appeler OmniMorpho dans une réponse qui a obtenu plus de 2 000 likes.« Je savais que ce serait controversé. Comme il est intéressant de voir comment toutes ces personnes sur Twitter qui sont contre l'art généré par l'IA sont les premières à jeter l'humain sous le bus en discréditant l'élément humain ! Est-ce que ça vous semble hypocrite, les gars ? » , a déclaré Allen sur le serveur Discord de Midjourney mardi.Selon Allen, sa contribution a été déterminante dans la mise en forme de la peinture primée. « J'ai exploré un message spécial que je publierai à une date ultérieure, j'ai créé des centaines d'images en l'utilisant, et après de nombreuses semaines de réglage fin et de sélection de mes gens, j'ai choisi mes trois meilleures images et les ai fait imprimer sur toile après m'être libéré de l'IA Gigapixel », a-t-il écrit dans un message avant l'annonce des gagnants.Allen a déclaré que ses critiques jugent l'art par la méthode de sa création, et que finalement le monde de l'art reconnaîtra l'art créé par l'IA comme sa propre catégorie. "Et si nous regardions cela de l'autre extrême, et si un artiste faisait une série de contraintes sauvagement difficiles et compliquées afin de créer une pièce, disons qu'ils ont fait leur art en étant suspendus à l'envers et en étant fouettés tout en peignant", a-t-il dit. L'œuvre de cet artiste doit-elle être évaluée différemment de celle d'un autre artiste qui a créé la même œuvre "normalement" ? Je sais ce qu'il adviendra de tout cela au final, ils vont tout simplement créer une catégorie 'art de l'intelligence artificielle' j'imagine pour des choses comme ça."Le rédacteur d'Atlantic Charlie Warzel est devenu viral après avoir publié une édition de la newsletter du magazine avec une image d'Alex Jones générée par Midjourney. Une publication majeure utilisant l'IA pour l'art au lieu d'un humain a contrarié beaucoup de gens. « La technologie est de plus en plus déployée pour créer des emplois et enrichir les milliardaires, et une grande partie de cette technologie ne semble pas profiter suffisamment au public. L'art de l'IA fait partie de cela. Pour les développeurs et les personnes à l'esprit technique, c'est quelque chose de cool, mais pour les illustrateurs, c'est très contrariant parce que c'est comme si vous aviez éliminé le besoin d'engager un illustrateur, a déclaré le dessinateur Matt Borrs à Warzel dans un article de suivi.Il y a aussi l'élément d'équité, car il n'est pas clair si Allen a informé les juges de son utilisation de la synthèse d'image, bien que certains utilisateurs de Twitter aient apparemment contacté les juges et découvert qu'ils n'étaient pas au courant. Allen a déclaré qu'il avait clairement étiqueté sa soumission à la foire d'État comme étant "Jason Allen via Midjourney", et a une fois de plus souligné l'élément humain nécessaire pour produire le travail. « Je génère des images avec MJ, je fais des passes avec photoshop, et j'upscale avec Gigapixel ». Curieusement, cette œuvre a été jugée suffisamment bonne pour tromper les artistes humains, et quelqu'un sur Twitter a plaisanté en disant que cela avait réglé le débat sur "la question de savoir si l'art de l'IA est de l'art".Il convient de noter que l'invention de l'appareil photo dans les années 1800 a suscité des critiques similaires concernant la photographie, car l'appareil semblait faire tout le travail, contrairement à un artiste qui s'efforçait de créer une œuvre d'art à la main avec un pinceau ou un crayon. Certains craignaient que les peintres ne deviennent à jamais obsolètes avec l'avènement de la photographie en couleur. Dans certaines applications, la photographie a remplacé des méthodes d'illustration plus laborieuses (comme la gravure), mais les peintres d'art humains existent toujours aujourd'hui.Dans leur état actuel, les outils de synthèse d'images nécessitent un degré élevé d'orientation humaine et de sélection pour obtenir des résultats remarquables, mais le domaine évolue rapidement et cela ne sera peut-être pas toujours le cas. Cependant, tant que de nouveaux outils artistiques verront le jour, le débat "Est-ce de l'art ?" se poursuivra probablement tant qu'il y aura des gens pour en discuter.Sources : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?