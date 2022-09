Le marché de l'IA résiste mieux aux événements macroéconomiques actuels que les autres technologies. Les technologies et logiciels d'IA aident les entreprises à renforcer leur efficacité grâce à l'automatisation et contribuent à un environnement opérationnel plus sûr.", a déclaré Carla La Croce, directrice de recherche, IDC Italie. "Les technologies logicielles stimulent les dépenses en IA en Europe, les applications d'IA représentant la part la plus élevée jusqu'en 2023, qui sont davantage axées sur des cas d'utilisation d'innovation à plus long terme et de création de produits/services. Les plateformes d'IA gagneront des parts à partir de 2023 ; il s'agit de la catégorie qui connaît la plus forte croissance et qui comprend les logiciels de cycle de vie de l'IA, les services logiciels d'IA et les logiciels de découverte de connaissances intelligentes.Les banques, l'industrie manufacturière et le commerce de détail dépenseront le plus en solutions d'IA au cours de la période de prévision de cinq ans, représentant près de la moitié des dépenses totales. Les services professionnels, les soins de santé et les assurances connaîtront la croissance la plus rapide à long terme.Le secteur bancaire investira dans l'analyse et l'investigation des fraudes, ainsi que dans les systèmes de prévention et de renseignement sur les menaces, compte tenu de l'augmentation des risques de cybersécurité. L'industrie manufacturière se concentrera sur la maintenance en investissant dans des systèmes automatisés de maintenance préventive, d'enquête et de recommandation en matière de gestion de la qualité. Le secteur de la vente au détail se concentrera sur le client et l'automatisation, en investissant dans des agents de service à la clientèle améliorés, ainsi que dans la recommandation et l'amélioration des processus de vente, l'innovation commerciale intelligente et l'automatisation.Source : IDCQu'en pensez-vous ?