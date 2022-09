Matthew Wood était le monteur sonore superviseur à la réception des transmissions en provenance d'Ukraine.



Ce que Respeecher pouvait faire mieux que quiconque était de recréer la façon inoubliablement menaçante dont Jones, maintenant âgé de 91 ans, s'exprimait il y a des décennies. Wood estime qu'il a enregistré l'acteur au moins une douzaine de fois, la dernière fois étant une brève ligne de dialogue dans The Rise of Skywalker en 2019. « Il avait mentionné qu'il cherchait à éliminer ce personnage en particulier », explique Wood. « Alors, comment pouvons-nous avancer ? » Lorsqu'il a finalement présenté à Jones le travail de Respeecher, l'acteur a approuvé l'utilisation de ses enregistrements vocaux d'archives pour garder Vador en vie même par des moyens artificiels – appropriés, peut-être, pour un personnage à moitié mécanique. Jones est reconnu pour avoir guidé la performance sur Obi-Wan Kenobi, et Wood décrit sa contribution comme celle « d'un parrain bienveillant ». Ils informent l'acteur de leurs plans pour Vador et tiennent compte de ses conseils sur la façon de rester sur la bonne voie.



Avant l'invasion, il y avait une volée d'informations quasi constante entre Wood, la réalisatrice et showrunner d'Obi-Wan Kenobi Deborah Chow et l'équipe Respeecher. Wood dit: « Pour un personnage tel que Dark Vador, qui pourrait avoir 50 lignes dans une émission, je pourrais avoir un va-et-vient de près de 10 000 fichiers ». Une grande partie de cela était des changements dans le dialogue et les ajustements ultérieurs. Alors que l'attaque russe se profilait, dit Wood, il a commencé à prendre du recul. Il se souvient avoir pensé, je n'ai pas besoin de revenir vers eux alors qu'ils entende la sirène de raid aérien pour leur communiquer que cette partie particulière est un peu différente. Mais l'attitude de l'équipe Respeecher, dit-il, était : « Travaillons, travaillons face à cette adversité, persévérons ».



Alex Serdiuk, PDG et cofondateur de la société de clonage de voix, sait que créer la voix de Dark Vador pour une émission de télévision n'est pas une entreprise de vie ou de mort. Pourtant, il est fier de leur contribution à Obi-Wan Kenobi et veut que le monde sache que les Ukrainiens ont aidé à rendre ce voyage particulier dans la galaxie très, très loin possible, même dans des circonstances horribles. « Nous créons des lieux de travail pour les gens, nous créons des emplois, nous leur versons de l'argent, nous contribuons à l'économie ukrainienne, et c'est très significatif », dit-il. « Mais aussi, espérons-le, plus de gens entendront parler de l'Ukraine - de notre communauté technologique, de nos start-ups - grâce à cela ».



L'IA et l'art, un mélange difficilement miscible ?

James Earl Jones est la voix emblématique de Dark Vador depuis le début de Star Wars, mais à 91 ans, il semble qu'il soit prêt à laisser l'IA reprendre le flambeau. Jones a cédé les droits sur les archives vocaux de son travail, permettant à la startup ukrainienne Respeecher de tirer parti de la technologie IA et de recréer le son de sa voix dans Obi-Wan Kenobi de Disney Plus.Pour ce faire, Respeecher utilise des extraits sonores pour « cloner » la voix d'un acteur, permettant à un studio d'enregistrer de nouvelles répliques sans la présence de l'acteur. Matthew Wood, le monteur sonore superviseur de Skywalker Sound, a déclaré qu'il avait présenté l'option à Jones une fois qu'il avait « mentionné qu'il envisageait de mettre fin » au rôle de Dark Vador. Après que Jones ait donné à Lucasfilm la permission d'utiliser la voix générée par l'IA, le studio avait chargé Respeecher de produire une sortie similaire à la voix de Jones, qui incarnait le « méchant du côté obscur d'il y a 45 ans », dans Obi-Wan Kenobi de Disney Plus.C'est pourquoi vous remarquerez peut-être que Vador ressemble beaucoup à ce qu'il faisait dans les films précédents d'Obi-Wan, par opposition à la voix réelle de Jones dans. Malgré l'utilisation par le studio de l'IA pour la voix de Vador, Wood dit que Jones assume le rôle d'un « parrain bienveillant » et aide toujours à guider la représentation du méchant par le studio.Ce n'est pas non plus la première fois que Respeecher travaille avec Lucasfilms. La startup a également généré une voix pour la version plus jeune de Luke Skywalker dans The Mandalorian et The Book of Boba Fett de Disney Plus. Dans un communiqué de presse, Respeecher explique qu'il a utilisé des extraits de « nombreuses premières années d'émissions de radio, d'interviews, d'ADR et de doublages » avec Mark Hamill pour recréer numériquement la voix de Skywalker.D'autres outils de synthèse vocale IA tels que Voicemod, Veritone, Descript et Resemble AI sont également apparus comme des moyens potentiels pour les célébrités et les créateurs de recréer numériquement leurs voix. Comme l'a souligné un internaute, la tendance pourrait devenir populaire parmi les célébrités qui veulent « augmenter leurs revenus avec un minimum d'effort en clonant et en louant leur voix ». Ou, dans le cas de Jones, cela pourrait aider à préserver la voix de l'un des méchants les plus célèbres du cinéma.Si du côté de l'audio, il peut exister une tournure qui semble intéressante pour certaines personnes, une grosse zone grise subsiste lorsqu'il s'agit de création.Prenons l'art visuel par exemple.L'arrivée de modèles de synthèse d'images largement disponibles, tels que Midjourney et Stable Diffusion, a provoqué une intense bataille en ligne entre les artistes qui considèrent les œuvres assistées par l'IA comme une forme de vol et ceux qui accueillent avec enthousiasme ces nouveaux outils de création. Les communautés d'artistes établies sont à la croisée des chemins car elles craignent que les œuvres non IA ne soient noyées dans une offre illimitée d'œuvres générées par l'IA, alors que ces outils sont devenus très populaires parmi certains de leurs membres.En interdisant l'art créé par synthèse d'image sur son portail d'art, Newgrounds a écrit : « Nous voulons garder l'accent sur l'art fait par des personnes et ne pas inonder le portail d'art avec de l'art généré par ordinateur ». Fur Affinity a cité des préoccupations concernant l'éthique de la façon dont les modèles de synthèse d'images apprennent à partir d'œuvres d'art existantes, écrivant : « Notre objectif est de soutenir les artistes et leur contenu. Nous ne pensons pas qu'il soit dans l'intérêt de notre communauté d'autoriser du contenu généré par l'IA sur le site ». Ce ne sont que les derniers mouvements dans un débat qui évolue rapidement sur la façon dont les communautés artistiques (et les professionnels de l'art) peuvent s'adapter à un logiciel qui peut potentiellement produire des œuvres illimitées d'art magnifique à un rythme qu'aucun humain travaillant sans les outils ne pourrait égaler.Ce n'est un secret pour personne que des modèles de synthèse d'images comme Stable Diffusion ont été formés, en partie, à l'aide de sites Web de photographies de stock. Avec l'apparition de l'art de l'IA sur des sites comme Shutterstock, si les futurs modèles d'images d'IA formés sur des images récupérées sur Internet apprennent de leur propre production, l'avenir de l'art pourrait en effet être très récursif.Mais alors, que signifie le fait de pouvoir générer n'importe quel type de contenu visuel, image ou vidéo, avec quelques lignes de texte et un clic sur un bouton ? Qu'en sera-t-il lorsque vous pourrez générer un scénario de film avec GPT-3 et une animation de film avec DALL-E 2 ? Et si l'on regarde plus loin, que se passera-t-il lorsque les algorithmes des médias sociaux ne se contenteront pas de sélectionner du contenu pour votre flux, mais le généreront ? Qu'en sera-t-il lorsque, dans quelques années, cette tendance rencontrera le métavers et que des mondes de réalité virtuelle seront générés en temps réel, rien que pour vous ?Ce sont toutes des questions importantes à considérer. Certains pensent qu'à court terme, cela signifie que la créativité humaine et l'art sont profondément menacés. Peut-être que dans un monde où tout le monde peut générer n'importe quelle image, les graphistes tels que nous les connaissons aujourd'hui seront superflus. Cependant, l'histoire montre que la créativité humaine trouve un chemin. Le synthétiseur électronique n'a pas tué la musique, et la photographie n'a pas tué la peinture. Au contraire, ils ont catalysé de nouvelles formes d'art.« Il est important d'être attentif aux implications de l'automatisation et à ce que cela signifie pour les humains qui pourraient être "remplacés". Mais cela ne nécessite pas nécessairement d'avoir peur de devenir obsolète. Au contraire, la question que nous devrions nous poser est de savoir ce que nous voulons des machines et comment nous pouvons les utiliser au mieux au profit des humains », explique Cansu Canca, professeur associé de recherche à Northeastern, et fondateur et directeur du AI Ethics Lab.Les préoccupations concernant l'incursion de l'IA dans l'art vont au-delà des accusations de plagiat numérique. Derek Curry, professeur associé d'art et de design à Northeastern, n'est pas convaincu que l'art de l'IA remplacera un jour le travail créatif des humains. Par sa nature même, la technologie a ses limites. « Elle ne peut rien produire qui n'ait déjà fait l'objet d'un entraînement, il lui est donc impossible de créer des choses légitimement nouvelles », explique Curry.Quoiqu'il en soit, dans ce qui pourrait être une première, un artiste basé à New York nommé Kris Kashtanova a reçu un droit d'auteur américain pour son roman graphique qui comporte des œuvres générées par l'IA, selon son flux Instagram.« J'ai obtenu le droit d'auteur de l'Office du droit d'auteur des États-Unis pour mon roman graphique généré par la technologie Aï. J'ai été ouvert à la façon dont il a été fait et j'ai mis Midjourney sur la page de couverture. Il n'a pas été modifié d'une autre manière. Juste de la façon dont vous l'avez vu ici.« J'ai essayé de faire valoir que nous possédons des droits d'auteur lorsque nous faisons quelque chose en utilisant l'IA. Je l'ai enregistré comme un travail d'art visuel. Mon certificat est dans le courrier et j'ai reçu le numéro et une confirmation aujourd'hui qu'il a été approuvé.« Mon ami avocat m'a donné cette idée et j'ai décidé de créer un précédent. »D'après leur annonce, Kashtanova a présenté sa demande en précisant que son travail artistique était assisté par l'IA, mais pas entièrement créé par l'IA. Kashtanova a écrit l'histoire de la bande dessinée, créé la mise en page et fait des choix artistiques pour assembler les images.Source : RespeecherQue pensez-vous de l'impact de l'IA sur l'audiovisuel en général et sur l'art audiovisuel en particulier ?Quelles utilisations potentielles voyez-vous avec la technologie de Respeecher ?Estimez-vous qu'il faut embrasser les avancées technologiques dans ce domaine, en tentant de les affinées pour éviter des impacts dommageables (économiques, politiques ou même socio-culturels) ? Ou préférez-vous voir cette technologie réservée à un groupe de personnes tous azimuts qui vont aider à comprendre les impacts, les corriger, avant de voir la technologie disponible de façon plus générale ?