L'intérêt d'utiliser l'IA pour faire revivre les morts est mitigé

L'année dernière, l'histoire d'un homme qui a initié un chatbot alimenté par GPT-3 avec des messages texte de sa fiancée décédée afin de pouvoir lui parler à nouveau est devenue virale. Un logiciel d'imitation a essentiellement aidé Joshua Barbeau à accepter la mort de Jessica Pereira, une femme qu'il avait rencontrée et dont il était tombé amoureux il y a dix ans. Après cet article du San Francisco Chronicle, les gens se sont rués sur le projet December, la technologie utilisée par Barbeau, pour créer leurs propres chatbots d'IA. Le créateur du logiciel, Jason Rohrer, un développeur de jeux indépendants, a créé le code pendant la pandémie de COVID-19 et a pensé que les internautes seraient prêts à payer cinq dollars pour personnaliser la personnalité d'une entité virtuelle à laquelle ils voulaient parler. Il n'a pas tout de suite pensé que les gens seraient intéressés par l'utilisation de Project December pour simuler des morts, jusqu'à ce que l'histoire de Barbeau explose.Aujourd'hui, Rohrer a relancé le Projet December en tant qu'outil spécifiquement destiné à renouer le contact avec les morts. Les utilisateurs peuvent payer 10 dollars pour créer un chatbot imitant le comportement d'une personne décédée. « J'ai décidé de créer un service spécial lorsque j'ai constaté un tel désir dans la communauté autour de Project December après l'article du SF Chronicle. Je voulais construire quelque chose de mieux pour ces personnes. Avec un peu de chance, ils obtiendront l'aide qu'ils recherchaient grâce à cette expérience », a déclaré Rohrer.« C'est intéressant de construire quelque chose de si avant-gardiste, fou et de science-fiction-esque. C'est fascinant pour moi en tant que créateur », a-t-il ajouté. Rohrer a même créé un trailer pour repositionner Project DecemberLes utilisateurs sont invités à remplir un questionnaire sur la personne qu'ils souhaitent simuler et avec laquelle ils souhaitent converser, en fournissant son nom, son âge, ses loisirs, ainsi que des souvenirs et des faits spécifiques. Le projet December utilise ces informations pour rendre les conversations plus personnelles et les réponses du chatbot plus convaincantes. Le programme de Rohrer est alimenté par le modèle de langage d'AI21 Lab après qu'il ait perdu l'accès à GPT-3 lorsque OpenAI a fermé son compte de développeur pour des raisons de sécurité.Les gens décident généralement de jouer avec le projet December par curiosité, et quelques-uns choisissent de continuer à y revenir s'ils obtiennent quelque chose de positif en parlant à une machine. Une personne ayant fait l'expérience du logiciel a déclaré que les résultats étaient variables ; il avait créé des conversations avec toutes sortes de personnes décédées, de sa grand-mère à Steve Jobs : « Selon l'intention, les conversations peuvent être drôles, effrayantes, profondes, bizarres, spirituelles, ou même comparables à un processus de guérison ». Il a même essayé de faire tourner un chatbot pour modéliser une conversation avec son futur moi décédé. « Cela me rappelle l'astrologie d'une certaine manière. Vous regardez un champ d'étoiles dans le ciel pour vous découvrir. J'ai fait la même chose en regardant un écran de pixels », dit-elle.Utiliser, par exemple, des réseaux adversatifs génératifs pour retoucher et colorier de vieilles photos est plutôt inoffensif. Des outils tels que Deep Nostalgia de MyHeritage vont encore plus loin, en animant les images pour faire cligner les yeux et sourire les gens. Le sentiment de voir des membres de la famille ou des amis décédés apparemment ramenés à la vie momentanément peut être déstabilisant. « Certaines personnes adorent la fonction Deep Nostalgia et la considèrent comme magique, tandis que d'autres la trouvent effrayante et ne l'aiment pas. En effet, les résultats peuvent être controversés et il est difficile de rester indifférent à cette technologie. Cette fonctionnalité est destinée à un usage nostalgique, c'est-à-dire à ramener à la vie des ancêtres bien-aimés », peut-on lire dans une FAQ de la société de généalogie en ligne.L'IA peut simuler les morts à travers différents types de données, notamment audio et vidéo. Amazon a démontré comment son assistant numérique personnel Alexa pouvait imiter la voix des gens, suscitant une vive controverse. « Alexa, grand-mère peut-elle finir de me lire Le Magicien d'Oz ? » demande un enfant dans une vidéo diffusée lors de la conférence re:MARS du géant de l'internet cet été. Et c'est ainsi que la machine s'est lancée, se faisant passer pour la grand-mère.Rohit Prasad, responsable scientifique d'Alexa AI, a déclaré que la personnalisation de la technologie permettait d'établir une relation de confiance entre les humains et les machines, et a ajouté que cela était particulièrement important alors que « tant d'entre nous ont perdu un être cher » pendant la pandémie. Il semblait dire que l'Alexa d'Amazon pouvait se faire passer pour un parent ou un ami décédé et converser en son nom avec d'autres personnes sur demande.La technologie a été critiquée pour son caractère effrayant et dystopique ; il n'est pas certain que le titan de la technologie rende la fonction audio disponible de manière générale. « Nous n'avons pas plus à partager sur les fonctionnalités spécifiques ou la disponibilité.La personnalisation de la voix d'Alexa est une fonctionnalité très souhaitée par nos clients qui pourraient utiliser cette technologie pour créer de nombreuses expériences agréables. Nous travaillons à l'amélioration de la science fondamentale que nous avons démontrée à re:MARS et nous explorons les cas d'utilisation qui raviront nos clients, avec les garde-fous nécessaires pour éviter toute mauvaise utilisation potentielle », a déclaré un porte-parole d'Amazon à dans un communiqué.Faire revivre les morts à l'aide d'algorithmes peut sembler subversif, bizarre ou effrayant, mais cela peut apporter du réconfort à ceux qui sont assez ouverts d'esprit pour essayer ces nouveaux types de services. Un utilisateur de Project December a confié qu'il réfléchit à deux fois avant d'admettre si il utilisera le logiciel pour tenir des conversations avec les morts, car c'est « quelque peu tabou ». Il trouve cependant que l'expérience est « étrangement thérapeutique ». Il a confié que sa mère venait d'être admise dans un hospice et qu'il n'était pas certain de simuler une conversation avec elle une fois qu'elle serait décédée.Rohrer a testé Project December à plusieurs reprises, en modélisant le chatbot sur des personnes de sa propre vie qui sont décédées, notamment ses grands-parents, sa tante et son professeur de piano d'enfance. Il a déclaré que cela lui donnait l'occasion de penser à eux, et de revivre de vieux souvenirs. « Quelles sont les choses les plus importantes à dire sur cette personne ? Que leur dirais-je si j'avais un dernier moment avec eux ? » a-t-il demandé.Source : Project December Quel est votre avis sur le sujet ?Seriez-vous prêt à payer 10 $ pour créer un chatbot IA d'un être cher décédé ?