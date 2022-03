Les chatbots sont devenus un moyen tellement important de naviguer sur les sites web et de trouver des informations que deux tiers des consommateurs disent préférer utiliser un chatbot plutôt que de parcourir un site web pour trouver ce qu'ils cherchent. Environ 18 % des consommateurs utilisent les chatbots pour connaître les horaires d'ouverture, 17 % pour obtenir des informations sur les produits et 16 % pour trouver une entreprise à proximité. Parmi les autres cas d'utilisation, citons la demande de service client (16 %), la demande d'assistance technique (12 %), la demande de devis (11 %) et la demande de recommandations personnalisées (9 %).Parallèlement, les spécialistes du marketing sont de plus en plus nombreux à déployer des chatbots pour améliorer le parcours client. 93 % des professionnels du marketing déclarent que leur entreprise utilise actuellement des chatbots pour interagir avec les prospects et les clients, tandis que 87 % des entreprises qui n'utilisent pas encore de chatbots prévoient de le faire à l'avenir, la moitié d'entre elles devant le faire au plus tard l'année prochaine. Presque tous les professionnels du marketing - 98 % - confirment que les chatbots ont amélioré le parcours client dans son ensemble pour les clients et les prospects, et ont augmenté les conversions de pistes pour leurs entreprises. L'avantage le plus remarqué est l'augmentation des conversions de ventes, suivie par des prospects plus qualifiés, une diminution des demandes de support client, une expérience client plus positive et une affinité accrue avec la marque, respectivement.En novembre 2021, Botco.ai a mené deux enquêtes pour évaluer l'utilisation des chatbots dans le domaine du marketing. La première enquête était destinée aux consommateurs et comptait 1 000 participants. La deuxième enquête a été menée auprès de 250 personnes, toutes occupant un poste de directeur du marketing, de responsable du marketing numérique, de vice-président du marketing ou de directeur du marketing. L'objectif de l'enquête était d'évaluer la familiarité, l'utilisation et la satisfaction des participants vis-à-vis des chatbots intelligents, ainsi que l'attrait de la technologie par rapport aux autres produits actuellement disponibles. Les répondants représentaient une grande variété d'industries, de niveaux d'éducation et de revenus.Source : Botco.ai Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quelle est votre expérience personnelle ? préférez-vous vous adresser à un chatbot pour vos requêtes ?Avez-vous déjà vécu de mauvaises expériences avec des chatbots ?