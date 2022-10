IBM vise à éliminer les obstacles à l'adoption de l'IA, et à diminuer les coûts et le temps d'investissement nécessaires pour créer et mettre en uvre des applications d'IA

IBM vise à éliminer les obstacles à l'adoption de l'IA, et à diminuer les coûts et le temps d'investissement nécessaires pour créer et mettre en œuvre des applications d'IA

IBM Watson Natural Language Processing Library -- conçue pour aider les développeurs à fournir des capacités de traitement du langage humain pour en déduire le sens et le contexte à travers l'intention et le sentiment.





IBM Watson Speech to Text Library - conçue pour permettre la transcription vocale avec rapidité et précision afin d'aider les entreprises à améliorer l'expérience du service client.





IBM Watson Text to Speech Library - conçue pour permettre aux développeurs de convertir un texte écrit en un son naturel avec précision dans une variété de langues et de voix au sein d'une application existante.

", explique Kate Woolley, directrice générale d'IBM Ecosystem. "."Les nouvelles bibliothèques comprennent des innovations développées par IBM Research ainsi que des technologies open source et sont conçues pour réduire le temps et les ressources nécessaires à un développeur pour ajouter une IA puissante à une application.Cette dernière version s'appuie sur le portefeuille existant de produits d'IA intégrables d'IBM, qui comprend des éléments tels que IBM Watson Assistant, IBM Watson Discovery, IBM Instana Observability, IBM Maximo Visual Inspection et IBM Watson API. Grâce au portefeuille d'IA intégrable d'IBM, les décideurs informatiques peuvent utiliser l'IA pour découvrir des informations commerciales et créer des expériences améliorées pour les utilisateurs finaux.Source : IBMQu'en pensez-vous ?