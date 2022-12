Les chercheurs du Minderoo Center for Technology and Democracy ont analysé trois cas d'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale (FRT) par des officiers de police et tous ces cas violaient les droits de l'homme.Ces chercheurs ont ensuite inclus les lois britanniques sur la protection des données et l'égalité pour créer un audit permettant de vérifier les actes de FRT par rapport aux directives légales. Ils ont ensuite appliqué ces directives et ces normes aux FRT utilisés par la police britannique locale. Dans deux cas, il a été constaté que ce FRT était utilisé pour scanner des foules et comparer les visages à des criminels reconnus et permettre à d'autres d'être sur la "liste de surveillance". Même si les FRT étaient utilisés pour reconnaître et comparer les criminels, il y avait un manque de transparence, de responsabilité et de contrôle. La recherche a révélé que certaines informations importantes provenant de ces FRT étaient également cachées à la police. Il est donc difficile d'évaluer les problèmes liés à la technologie de reconnaissance faciale.L'auteur principal de cette recherche a déclaré que la police n'est pas celle qui doit être déclarée responsable et tenue pour responsable des dommages causés par la technologie de reconnaissance faciale. Il n'y a pas eu de mauvaise utilisation de la technologie par la police et peu ou pas de preuves des communautés qui ont été affectées par cette technologie. Elle a également déclaré que "."Le directeur exécutif du Minderoo Center for Technology and Democracy a déclaré que de nombreuses forces de police, y compris celles d'Angleterre et du Pays de Galles, ont déployé la technologie de reconnaissance faciale. "."Source : Université de CambridgeQu'en pensez-vous ?Selon vous, l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale devrait-elle être plus contrôlée ?