Certaines plateformes ont choisi de s'éloigner de ce type d'images

Mais un artiste décide de prendre les choses en main

À l'heure actuelle, les données de tout le monde sont extraites de partout. Ces données semblent être protégées par des vides juridiques et provenir d'entreprises à but non lucratif qui font du scrapping sur Internet. Autant que je sache, la majorité de ces données est une boîte noire.



La question évidente à laquelle je suis opposé dans mon fil est le vol de l'art humain. Le savoir-faire, le temps, les efforts et les idées des gens sont pris sans leur consentement et utilisés pour créer un produit qui peut tout mélanger et l'imiter à des degrés divers.



« De toute évidence, vous avez perdu l'accès [à Midjourney] parce que vous avez enfreint leurs conditions d'utilisation ». Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il était extrêmement facile de créer des caractères IP existants. Le modèle actuel a été formé sur le fan art, les sources officielles ou les deux et c'est la raison pour laquelle il sait quoi faire.



Je veux réitérer, je n'ai utilisé aucune image protégée par le droit d'auteur pour aider à générer l'un de ces personnages. La seule étape que j'ai franchie a été d'écrire une simple invite. l'invite est "Disney Mickey Mouse". Ce n'est pas différent d'une recherche Google en ligne, les résultats étant simplement une image générée.



De nombreuses personnes travaillant à l'amélioration de l'IA et de l'apprentissage automatique sont extrêmement intelligentes et talentueuses. Beaucoup d'entre elles sont tout aussi préoccupés par l'éthique de l'IA, sinon plus, que les artistes. C'est pourquoi il est important que l'IA ne soit pas monopolisée au profit de la croissance et du gain financier.



« Ne prouvez-vous pas aux entreprises qu'elles peuvent s'appuyer sur l'IA, créant ainsi un monopole et remplaçant leurs travailleurs*? » Il est insensé de penser que les entreprises n'explorent pas déjà comment utiliser l'IA pour augmenter la qualité et le rendement, si l'IA devient meilleure que les humains, ils seront remplacés. « Cela signifie-t-il que l'IA devrait être open source*? » L'IA devrait être un outil accessible à tous, mais pas d'une manière nuisible à l'homme. À l'heure actuelle, c'est le Far West pour l'IA et de nombreux acteurs malveillants profitent pleinement d'un manque de réglementation.



Quelques exemples d'horreurs IA : Modèles construits ou utilisés avec l'intention de voler ou de blesser une ou plusieurs personnes spécifiques. Des modèles construits avec la capacité de générer n'importe quel sujet sous le couvert de "l'art", oui les gens vont générer des trucs sombres et illégaux.



Sans prendre au sérieux l'avenir de l'IA, je peux imaginer un monde de vidéos, d'images et de voix convaincantes. Plus d'escroqueries et de mensonges malveillants. Une obsolescence potentielle de l'apport humain dans les domaines créatifs et c'est juste pour n'en nommer que quelques-uns.



Lorsque l'IA est utilisée comme un outil, elle peut être stimulante. Elle peut être utilisée comme un conduit pour la génération d'idées, l'inspiration et le polissage. Je n'ai aucun doute que les outils d'IA ont une place dans l'avenir des artistes et de l'humanité. Le problème existentiel, c'est quand l'IA a atteint un point d'imitation de l'ensemble du processus artistique du début à la fin. Lorsque l'IA crée votre art, vous éliminez une partie essentielle de l'expérience humaine. Vos compétences, idées, expériences et émotions sont détachées de la pièce.



Il reste encore beaucoup à discuter. J'avoue avoir des connaissances très limitées sur les aspects techniques du domaine de l'IA. C'est pourquoi j'encourage les gens à poursuivre la discussion, car ce sera la seule façon de déterminer comment l'IA peut servir au mieux tout le monde.



⚠️ Enfin, je n'ai absolument aucune intention de gagner de l'argent sur les personnages protégés par le droit d'auteur générés dans le fil et je ne recommande à personne d'autre de le faire, vous serez très probablement poursuivi en justice ou recevrez une ordonnance de cessation et d'abstention. J'utilise le sarcasme pour exprimer un point et nettoyer les robots de vol d'art. À l'heure actuelle, les données de tout le monde sont extraites de partout. Ces données semblent être protégées par des vides juridiques et provenir d'entreprises à but non lucratif qui font du scrapping sur Internet. Autant que je sache, la majorité de ces données est une boîte noire.La question évidente à laquelle je suis opposé dans mon fil est le vol de l'art humain. Le savoir-faire, le temps, les efforts et les idées des gens sont pris sans leur consentement et utilisés pour créer un produit qui peut tout mélanger et l'imiter à des degrés divers.« De toute évidence, vous avez perdu l'accès [à Midjourney] parce que vous avez enfreint leurs conditions d'utilisation ». Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il était extrêmement facile de créer des caractères IP existants. Le modèle actuel a été formé sur le fan art, les sources officielles ou les deux et c'est la raison pour laquelle il sait quoi faire.Je veux réitérer, je n'ai utilisé aucune image protégée par le droit d'auteur pour aider à générer l'un de ces personnages. La seule étape que j'ai franchie a été d'écrire une simple invite. l'invite est "Disney Mickey Mouse". Ce n'est pas différent d'une recherche Google en ligne, les résultats étant simplement une image générée.De nombreuses personnes travaillant à l'amélioration de l'IA et de l'apprentissage automatique sont extrêmement intelligentes et talentueuses. Beaucoup d'entre elles sont tout aussi préoccupés par l'éthique de l'IA, sinon plus, que les artistes. C'est pourquoi il est important que l'IA ne soit pas monopolisée au profit de la croissance et du gain financier.« Ne prouvez-vous pas aux entreprises qu'elles peuvent s'appuyer sur l'IA, créant ainsi un monopole et remplaçant leurs travailleurs*? » Il est insensé de penser que les entreprises n'explorent pas déjà comment utiliser l'IA pour augmenter la qualité et le rendement, si l'IA devient meilleure que les humains, ils seront remplacés. « Cela signifie-t-il que l'IA devrait être open source*? » L'IA devrait être un outil accessible à tous, mais pas d'une manière nuisible à l'homme. À l'heure actuelle, c'est le Far West pour l'IA et de nombreux acteurs malveillants profitent pleinement d'un manque de réglementation.Quelques exemples d'horreurs IA : Modèles construits ou utilisés avec l'intention de voler ou de blesser une ou plusieurs personnes spécifiques. Des modèles construits avec la capacité de générer n'importe quel sujet sous le couvert de "l'art", oui les gens vont générer des trucs sombres et illégaux.Sans prendre au sérieux l'avenir de l'IA, je peux imaginer un monde de vidéos, d'images et de voix convaincantes. Plus d'escroqueries et de mensonges malveillants. Une obsolescence potentielle de l'apport humain dans les domaines créatifs et c'est juste pour n'en nommer que quelques-uns.Lorsque l'IA est utilisée comme un outil, elle peut être stimulante. Elle peut être utilisée comme un conduit pour la génération d'idées, l'inspiration et le polissage. Je n'ai aucun doute que les outils d'IA ont une place dans l'avenir des artistes et de l'humanité. Le problème existentiel, c'est quand l'IA a atteint un point d'imitation de l'ensemble du processus artistique du début à la fin. Lorsque l'IA crée votre art, vous éliminez une partie essentielle de l'expérience humaine. Vos compétences, idées, expériences et émotions sont détachées de la pièce.Il reste encore beaucoup à discuter. J'avoue avoir des connaissances très limitées sur les aspects techniques du domaine de l'IA. C'est pourquoi j'encourage les gens à poursuivre la discussion, car ce sera la seule façon de déterminer comment l'IA peut servir au mieux tout le monde.⚠️ Enfin, je n'ai absolument aucune intention de gagner de l'argent sur les personnages protégés par le droit d'auteur générés dans le fil et je ne recommande à personne d'autre de le faire, vous serez très probablement poursuivi en justice ou recevrez une ordonnance de cessation et d'abstention. J'utilise le sarcasme pour exprimer un point et nettoyer les robots de vol d'art.

L'arrivée de modèles de synthèse d'images largement disponibles, tels que Midjourney et Stable Diffusion, a provoqué une intense bataille en ligne entre les artistes qui considèrent les œuvres assistées par l'IA comme une forme de vol et ceux qui accueillent avec enthousiasme ces nouveaux outils de création. Les communautés d'artistes établies sont à la croisée des chemins car elles craignent que les œuvres non IA ne soient noyées dans une offre illimitée d'œuvres générées par l'IA, alors que ces outils sont devenus très populaires parmi certains de leurs membres.En interdisant l'art créé par synthèse d'image sur son portail d'art, Newgrounds a écrit : « Nous voulons garder l'accent sur l'art fait par des personnes et ne pas inonder le portail d'art avec de l'art généré par ordinateur ». Fur Affinity a cité des préoccupations concernant l'éthique de la façon dont les modèles de synthèse d'images apprennent à partir d'œuvres d'art existantes, écrivant : « Notre objectif est de soutenir les artistes et leur contenu. Nous ne pensons pas qu'il soit dans l'intérêt de notre communauté d'autoriser du contenu généré par l'IA sur le site ». Ce ne sont que les derniers mouvements dans un débat qui évolue rapidement sur la façon dont les communautés artistiques (et les professionnels de l'art) peuvent s'adapter à un logiciel qui peut potentiellement produire des œuvres illimitées d'art magnifique à un rythme qu'aucun humain travaillant sans les outils ne pourrait égaler.Parmi ces outils, nous pouvons citer DALL-E 2, le système d'IA d'OpenAI qui peut générer des images à partir de quelques mots ou éditer et affiner des images existantes par le même moyen. Par exemple, l'invite « un renard dans un arbre » ferait apparaître une photo d'un renard assis dans un arbre, ou l'invite « astronaute avec un bagel à la main » montrerait… eh bien, vous voyez où cela mène. Le logiciel ne se contente pas de créer une image dans un style unique, vous pouvez ajouter différentes techniques artistiques à votre demande, en entrant des styles de dessin, de peinture à l'huile, un modèle en pâte à modeler, tricoté en laine, dessiné sur un mur de grotte, ou même comme une affiche de film des années 1960.En plus de la capacité de la technologie à produire des images uniquement sur des invites textuelles, Dall-E 2 dispose de deux autres techniques intelligentes : l'inpainting (le nom donné à la technique de reconstruction d'images détériorées ou de remplissage des parties manquantes d'une image) et les variations. Ces deux applications fonctionnent de manière similaire au reste de Dall-E, juste avec une touche.Avec l'inpainting, vous pouvez prendre une image existante et y ajouter de nouveaux éléments ou en modifier des parties. Si vous avez une image d'un salon, vous pouvez ajouter un nouveau tapis, un chien sur le canapé, changer le tableau au mur ou même faire apparaître un éléphant dans la pièce… parce que quelqu'un pourrait y penser, voyez vous.Variations est un autre service qui nécessite une image existante. Insérez une photo, une illustration ou tout autre type d'image et l'outil de variation de Dall-E créera des centaines de ses propres versions. Vous pouvez lui donner une image d'un des télétubbies, et il la reproduira, créant des versions similaires. Une vieille peinture d'un samouraï créera des images similaires, vous pouvez même prendre une photo de certains graffitis que vous voyez et obtenir des résultats similaires.Getty Images a interdit la vente d'œuvres d'art générées par IA créées à l'aide de modèles de synthèse d'images tels que Stable Diffusion, DALL-E 2 et Midjourney via son service.Il faut dire que le droit d'auteur sur ces images faites par des algorithmes reste flou. Les réseaux de neurones formés pour générer des images sont formés sur des photos et des œuvres d'art récupérées en ligne sur des sites tels que Pinterest ou Artstation. Les internautes peuvent facilement créer de l'art numérique dans le style de n'importe quel artiste vivant ou mort inclus dans l'ensemble de données d'entraînement en quelques secondes seulement.Cela pose une question dans l'esprit de certaines personnes : si une IA imite un artiste, est-ce juridiquement sûr ? Si un algorithme est formé à partir des images d'autres personnes à l'aide du logiciel de quelqu'un d'autre et que le résultat de cette formation est ensuite vendue par une autre partie, comment cela affecte-t-il la propriété, les droits et la responsabilité ?Getty a, dans ce contexte d'incertitude, mis à jour sa politique pour interdire désormais les soumissions créées par un logiciel d'IA dans ses bibliothèques de stock ; il n'hébergera et ne vendra plus ces types d'images. S'il y a une chose que les bibliothèques de stock aiment, c'est la propriété et le droit d'auteur bien définis du matériel dans leurs bibliothèques - sans cela, elles ne sont pas prêtes à concéder une licence d'utilisation à d'autres. Autrement, cela créera un imbroglio juridique.« Il existe de réelles inquiétudes concernant le droit d'auteur des sorties de ces modèles et des problèmes de droits non résolus concernant les images, les métadonnées des images et les personnes contenues dans les images », a déclaré le PDG Craig Peters. « Nous sommes proactifs au profit de nos clients », a-t-il ajouté.Les créateurs de générateurs d'images AI disent que la technologie est légale, mais cela ne garantit pas que ce statut ne sera pas contesté. Des logiciels comme Stable Diffusion sont formés sur des images protégées par le droit d'auteur extraites du Web, y compris des blogs d'art personnels, des sites d'actualités et des sites de photos comme Getty Images. L'acte de scrapping est légal aux États-Unis, et il semble que la sortie du logiciel soit couverte par la doctrine du « fair use ». Mais l'utilisation équitable offre une protection plus faible aux activités commerciales telles que la vente d'images, et certains artistes dont le travail a été pris dans le scrapping et imité par des entreprises fabriquant des générateurs d'images d'IA ont appelé à de nouvelles lois pour réglementer ce domaine.Sur Shutterstock, les recherches d'images étiquetées « Midjourney » retournaient plusieurs photos, dont beaucoup avaient des scores de popularité élevés et étaient marquées comme étant « fréquemment utilisées ». Toutefois, en début de semaine, les résultats de « Midjourney » semblent avoir été réduits, laissant principalement des photos d'archives du logo de l'outil.Il faut dire que certains créateurs n'ont pas apprécié cette tendance, soulignant que ces systèmes utilisent des ensembles de données massifs d'images extraites du Web. L'artiste David O'Reilly a récemment fait des publications sur Instagram dans lesquelles il a qualifié DALL-E « d'arnaque » et disant qu'il « sape les œuvres de créateurs de toutes sortes, le plus évidemment des photographes, des illustrateurs et des artistes conceptuels qui ont partagé leur travail en ligne et n'ont jamais demandé à les voir inclus dans un modèle d'apprentissage exclusif ».En d'autres termes, les œuvres générées sont le résultat d'un processus algorithmique qui extrait l'art original d'Internet sans crédit ni compensation pour les artistes originaux. D'autres se sont inquiétés des impacts sur les artistes indépendants qui travaillent pour des commandes, car la possibilité pour quiconque de créer des œuvres d'art générées sur mesure signifie potentiellement une perte de revenus.En réponse aux préoccupations concernant l'avenir de leur métier, un artiste a commencé à utiliser des systèmes d'IA pour générer des images de personnages, dont Mickey Mouse de Disney. Compte tenu de l'histoire de protection féroce de Disney sur son contenu, il espère que la société agira et prouvera ainsi que l'art de l'IA n'est pas aussi originale qu'il le prétend.Il y a quelques jours, Eric Bourdages, l'artiste principal des personnages du jeu vidéo populaire Dead by Daylight, a exhorté ses abonnés à créer et à vendre des marchandises en utilisant les images inspirées de Disney qu'il a créées à l'aide de Midjourney.« Quelqu'un vole ces designs incroyables pour les vendre sur des tasses et des t-shirts, je m'en fiche vraiment, c'est de l'art de l'IA qui a été généré », a écrit Bourdages. « Légalement, il ne devrait y avoir aucun recours de Disney car selon les modèles d'IA TOS, ces images transcendent le droit d'auteur et les images sont du domaine public ».Le tweet de Bourdages a rapidement accumulé plus de 38 000 j'aime et près de 6 000 partages.Dans de nombreux tweets de suivi, Bourdages a généré des images d'autres personnages populaires de films, de jeux vidéo et de bandes dessinées, notamment Dark Vador, Spider-Man, Batman, Mario et Pikachu.« Plus de chemises grâce à l'IA », a-t-il ajouté. « Je suis sûr que cela ne dérangera pas Nintendo, Marvel et DC, l'IA n'a rien volé pour créer ces images, elles sont complètement 100% originales ».« L'IA les a créés spécialement pour vous @arvalis, elle a appris que tu voulais une chemise »De nombreux utilisateurs semblaient être d'accord avec l'interprétation quelque peu sarcastique de Bourdages, partageant des T-shirts qu'ils ont créés en ligne et qui présentent les images de l'IA.Bourdages a précisé plus tard qu'il n'avait aucune intention de profiter des images, mais a noté que Midjourney l'avait fait en lui facturant l'utilisation de son service.« Midjourney est un abonnement payant, donc techniquement, le seul qui a profité de cette image, c'est lui », a-t-il déclaré. « Je n'ai aucune intention de profiter ou de revendiquer l'une de ces images. Ils appartiennent à l'IA, à MJ et au public, ma contribution est celle d'une simple recherche google ».Cependant, deux jours seulement après avoir partagé les images, Bourdages a déclaré sur Twitter qu'il avait soudainement perdu son accès à Midjourney.« Mise à jour - j'ai été remboursé et j'ai perdu l'accès à Midjourney », a-t-il déclaré. « Ils ne profitent plus de ces images et je suppose qu'ils ne voulaient pas que des personnages protégés par le droit d'auteur soient générés. J'espère que ce fil de discussion a créé une discussion autour de l'IA et de la provenance des données.*»Voici ce qu'il a expliqué sur son fil de discussion :Source : Eric Bourgades ( 1 Que pensez-vous de cette approche pour sensibiliser sur les potentielles retombées de l'IA génératives d'images dans les approches actuelles ?Êtes-vous pour ou contre l'introduction des photos générées par IA sur les sites de photographies ? Pourquoi ?Que pensez-vous des craintes soulevées par les artistes et les sites qui s'inquiètent de l'avenir de la profession et ont décidé de fermer la porte aux images générées par IA ?Que pensez-vous des outils comme DALL-E 2 ou Midjourney ?Une IA peut-elle être considérée comme auteur d’une œuvre originale selon vous ? Pourquoi ?Imaginez-vous des impacts potentiels sur le cursus scolaire ou des certifications plus tard ? Quels sont les situations, vraisemblables ou non, que vous pouvez entrevoir (Photoshop remplacé par un module pour apprendre à être plus précis dans les boîtes de dialogue sur des outils comme DALL-E, etc.) ?