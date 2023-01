à disposition

3 1

C'est fantastique comment on peut faire gober n'importe quoi aux gens.On leur raconte que 2023 c'est le futur, trop bien, l'humanité bientôt débarrassée des tâches répétitives et difficiles...La machine à vapeur et l'industrialisation n'ont pas libérés l'humanité, bien au contraire. Nos vies sont encore plus de vaste blague ou bien qu'on roule en éléctrique, on le fait à crédit et obligés de bosser jusqu'à 65 ans pour ne rien laisser derrière soit à ses petits enfants, qui deviendront à leur tour locataire des technologies et du patrimoine misen location par nos fantastiques nouveaux pharaons égyptiens que nous adulons comme les moutons que nous sommes.Bercés par l'illusion du progrès, nous devenons tous des esclaves consentant d'un système dont nous ne sommes plus qu'une variable d'ajustement. Incapable de se figurer que la vie c'est autre chose que le travail et une paie mensuelle, on se laisse berner par tout et n'importe quoi.Je suis juriste d'affaire, c'est littéralement du bullshit job ou je remplis des formulaires que je donne à mouliner au grand registre central, qui ne comprend rien, ne supporte aucune différence, aucuns "je ne rentre pas dans la case" mais on applaudit, on applaudit qu'on réduise nos vie à un JSON dans un serveur. On applaudit le serveur, les technos, alors que chaque jour elle nous met des fer aux pieds, nous force à faire des choses qui n'aurait pas de sens dans un monde ou la machine ne serait pas prioritaire sur l'homme.L'espérance de vie recule, 1/3 des gens meurent avant de percevoir leurs retraites et cotisent 50% de leurs salaires dans le vent sans compter la TVA durant leurs vies. Quel dessin il faudrait faire aux français pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui une machine à plus de valeur qu'eux ???Franchement j'ai peur du futur.