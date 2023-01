C’est le nouveau monde et il faudra s’adapter. En effet, une startup spécialisée en IA prédit que « s'appuyer sur des humains pour écrire des programmes sera dépassé à l'avenir »

« Nous allons essayer de faire certaines choses à court terme. Il y a peut-être des moyens d'aider les enseignants à être un peu plus susceptibles de détecter la sortie d'un système de type GPT, mais une personne déterminée les contournera, et je ne pense pas que ce soit quelque chose sur lequel la société puisse ou doive compter à long terme. Nous sommes simplement dans un nouveau monde maintenant. Le texte généré est quelque chose auquel nous devons tous nous adapter, et c'est bien ainsi. Nous nous sommes adaptés aux calculatrices et nous avons changé ce sur quoi nous évaluons en cours de maths. ChatGPT une version plus extrême de ce précédent tableau. Mais ses avantages sont également plus extrêmes », déclare Sam Altman.Les commentaires du PDG interviennent après que des écoles faisant partie du Département de l'éducation de la ville de New York et du système scolaire public de Seattle ont interdit aux élèves et aux enseignants d'utiliser ChatGPT pour empêcher le plagiat et la tricherie. Les mesures sont au centre d’une controverse. En effet, ChatGPT peut servir de complément à un moteur de recherche et donc en interdire l’utilisation reviendrait à faire pareil avec des plateformes comme Wikipedia ou de façon plus large avec Internet.Matt Welsh dépeint un futur dans lequel la filière informatique va passer de l’approche d’écriture des programmes informatique par des humains à celle de la mise à contribution d’agents d’intelligence artificielle au préalable entraînés pour remplacer les humains dans des activités en lien avec le métier de développeur. Ce dernier est d’avis que l’intelligence artificielle a les épaules pour assumer ce changement au vu des progrès rapides dans la filière :« Les assistants de programmation tels que CoPilot ne font qu'effleurer la surface de ce que je décris. Il me semble tout à fait évident qu'à l'avenir, tous les programmes seront écrits par des intelligences artificielles, les humains étant relégués, au mieux, à un rôle de supervision. Quiconque doute de cette prédiction n'a qu'à regarder les progrès très rapides réalisés dans d'autres aspects de la génération de contenu par l'intelligence artificielle, comme la génération d'images. La différence de qualité et de complexité entre DALL-E v1 et DALL-E v2 - annoncée seulement 15 mois plus tard - est stupéfiante. Si j'ai appris quelque chose au cours de ces dernières années à travailler dans le domaine de l'IA, c'est qu'il est très facile de sous-estimer la puissance de modèles d'IA de plus en plus grands. Des choses qui semblaient relever de la science-fiction il y a seulement quelques mois deviennent rapidement réalité.Je ne parle pas seulement du fait que CoPilot de Github de remplacer les programmeurs. Je parle de remplacer le concept même d'écriture de programmes par des agents d’intelligence artificielle dédiés. À l'avenir, les étudiants en informatique n'auront pas besoin d'apprendre des compétences aussi banales que l'ajout d'un nœud à un arbre binaire ou le codage en C++. Ce type d'enseignement sera dépassé, comme celui qui consiste à apprendre aux étudiants en ingénierie à utiliser une règle à calcul. »Ce dernier va même plus loin en ajoutant que l’utilisation de l’intelligence artificielle comme socle de l’informatique est de nature à ouvrir la filière à tous. « L’on n’aura plus besoin d’être un expert en programmation informatique pour obtenir quelque chose d’utile d’une intelligence artificielle », lance-t-il ravivant ainsi la perspective de la disparition du métier de développeur.Source : interviewPartagez-vous l’avis selon lequel les plaintes émanent des enseignants qui ne font pas l’effort de s’adapter aux avancées technologiques et notamment en matière d’intelligence artificielle ?A quelles transformations du milieu éducatif doit-on s’attendre en raison de la montée en puissance de l’intelligence artificielle ? A quoi peut-on s’attendre dans les 5 à 10 prochaines années ?Quel impact l'intelligence artificielle est-elle susceptible d'avoir sur l'enseignement de l'informatique ? Quel impact sur la qualité des produits issus de ces formations musclées à l'intelligence artificielle ?