En moyenne, les organisations obtiennent des avantages estimés à 1,8 fois leurs dépenses en matière de confidentialité, et 94 % de toutes les personnes interrogées affirment qu'elles pensent que les avantages de la confidentialité l'emportent globalement sur les coûts.Le rapport révèle toutefois que les priorités des organisations en matière de protection de la vie privée diffèrent de celles exprimées par les consommateurs. Une enquête menée par Cisco en 2022 montre que 60 % des consommateurs sont préoccupés par la façon dont les organisations appliquent et utilisent l'IA aujourd'hui, et 65 % ont déjà perdu confiance dans les organisations en raison de leurs pratiques en matière d'IA.", explique Harvey Jang, vice-président et responsable de la protection de la vie privée chez Cisco. "La législation sur la protection de la vie privée joue un rôle important en permettant aux gouvernements de tenir les organisations responsables de la manière dont elles gèrent les données personnelles. 157 pays (contre 145 l'année dernière) disposent désormais de lois sur la protection de la vie privée. Même si le respect de ces lois implique des efforts et des coûts importants, 79 % des entreprises interrogées déclarent que les lois sur la protection de la vie privée ont eu un impact positif.Source : Cisco Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il dans votre organisation ? les investissements pour la protection de la vie privée sont-ils une priorité ?En tant que consommateur, quelles sont vos attentes concernant la protection de votre vie privée, et l'utilisation de vos données dans l'IA ?