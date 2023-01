Si on s'intéresse aux utilisateurs d'IA, 37 % d'entre eux ont déclaré qu'ils seraient prêts à payer pour avoir accès à Chat GPT ou à toute autre IA générative qu'ils préfèrent. Ce n'est pas surprenant, étant donné que 78 % des personnes qui utilisent régulièrement l'IA ont déclaré qu'elles seraient contrariées si elles perdaient l'accès à l'outil qu'elles ont choisi, car cela rendrait leur travail plus difficile.L'IA générative est déjà utilisée dans un large éventail de contextes professionnels. Cela semble indiquer que les gens vont commencer à utiliser l'IA pour gagner de l'argent parce que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement rationaliser leurs différents processus.Il est donc tout à fait logique qu'un si grand nombre d'utilisateurs de l'IA soient prêts à payer pour ce service. Les entreprises à l'origine de ces modèles d'IA générative pourraient donc devoir choisir entre augmenter leurs revenus et s'aliéner leur base d'utilisateurs ou opter pour une approche plus large tout en recherchant d'autres sources de profit.La moitié est tout de même assez bonne, et le développeur de Chat GPT Open AI a récemment déclaré qu'il pourrait mettre le chatbot IA derrière un mur payant. Il sera intéressant de voir ce qui se passera lorsque cela se produira, car cela pourrait déterminer la trajectoire future de la technologie sur le long terme.Source : Suzy Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Que pensez-vous de l'IA générative ? êtes-vous pour ou contre son adoption en masse ?