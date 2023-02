Google’s dominance could be challenged by breakthroughs in artificial intelligence — after Microsoft unveiled some of the most powerful AI ever made public.@TonyDokoupil sat down with CEO @satyanadella to get a first look at the new tech and talk about its potential and flaws. pic.twitter.com/SNMz08mjc8 — CBS Mornings (@CBSMornings) February 8, 2023

Satya Nadella explique que la situation n'est pas aussi claire que ce que beaucoup de gens ont pu imaginer. Mais maintenant que les chatbots IA semblent révolutionner le secteur et que leur popularité monte en flèche, certains aspects importants doivent être pris en compte.Parmi ceux-ci, les humains doivent commencer à assumer une plus grande responsabilité en supervisant ce qui se passe exactement. En d'autres termes, on ne peut pas faire aveuglément confiance à la technologie de l'IA pour tout faire.Cette nouvelle intervient alors que de nombreuses personnes accusent les outils de faire des ravages ou d'être trop imprécis pour être fiables. Mais Nadella estime que la bonne forme de surveillance humaine peut empêcher les catastrophes de se produire et les empêcher d'échapper à leur contrôle.L'IA a un potentiel incroyable pour atteindre de nouveaux sommets de réussite. Et l'on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle est prise sous un angle négatif, a-t-il ajouté. La sécurité, l'alignement et bien d'autres choses encore peuvent être prises en charge lorsque de tels modèles sont chargés de l'intervention humaine. Il s'agit de réfléchir en profondeur à la raison pour laquelle l'IA est utilisée.Les modèles puissants ont besoin des conseils des humains pour être dirigés dans la bonne direction. Ces modèles doivent être rendus plus sûrs, mais en leur reprochant leurs erreurs, nous les faisons fuir. Et Microsoft estime que ce n'est pas la bonne façon d'aborder la question.Le monde de la technologie de l'IA suscite de nombreuses inquiétudes, mais certains membres comme Elon Musk et Altman affirment que les avantages pour l'humanité sont nombreux. Mais dans le même temps, les menaces qui pèsent sur elle sont énormes et doivent être examinées plus en détail.Le nouveau partenariat entre OpenAI et Microsoft fait l'objet d'éloges et, à l'heure où nous parlons, des millions de personnes s'inscrivent sur la liste d'attente surnommée "". C'est comme si on disait bonjour à un nouveau rival sous la forme d'un chatbot sur le thème de l'IA.On raconte également que Bing et ChatGPT se sont affrontés lors d'un test interne. Et vous serez choqué d'apprendre que Bing est arrivé en tête avec des réponses plus intelligentes. Comme vous pouvez le constater, le battage médiatique est bien réel.Les nouvelles fonctionnalités améliorées des conversations de Bing ne sont pas encore accessibles au public, mais le fait qu'il y ait une liste d'attente signifie qu'il doit y avoir quelque chose que les gens attendent.Vers la fin de l'année dernière, on a vu le géant des moteurs de recherche Google émettre un nouveau code rouge après le lancement massif et la popularité de ChatGPT. Aujourd'hui, il rend publique sa propre offre à cet égard, appelée Bard, qui se trouve être un chatbot basé sur l'IA.Le nouvel outil est testé en interne et se présente comme une excellente réponse à la technologie de l'IA conversationnelle. Il pourrait être mis à la disposition du grand public dans les semaines à venir, alors nous garderons l'œil ouvert.Source : CBS Mornings Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que les affirmations de Satya Nadella sont pertinentes ?Êtes-vous d'accord avec la déclaration du PDG de Microsoft concernant les potentialités futures de l'IA ?D'après vous, le moteur de recherche Bing dopé à l'IA sera-t-il capable de rivaliser avec Google Bard ?