Les chercheurs ont utilisé GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) - des modèles de langage qui utilisent l'apprentissage automatique pour générer du texte - pour produire une variété de contenus jugés nuisibles.L'expérience a porté sur le phishing et le spear-phishing, le harcèlement, la validation sociale d'escroqueries, l'appropriation d'un style écrit, la création d'opinions délibérément discordantes, l'utilisation des modèles pour créer des invites pour des textes malveillants, et les fake news.", explique Andy Patel, chercheur en intelligence chez WithSecure, qui a dirigé les recherches. "."Les résultats amènent les chercheurs à conclure que l'on verra se développer l'ingénierie des invites en tant que discipline, ainsi que la création d'invites malveillantes. Les attaquants sont également susceptibles de développer de manière imprévisible les capacités offertes par les grands modèles linguistiques. Cela signifie que l'identification des contenus malveillants ou abusifs deviendra plus difficile pour les fournisseurs de plateformes. Les grands modèles linguistiques donnent déjà aux criminels la possibilité de rendre plus efficace toute communication ciblée dans le cadre d'une attaque.", ajoute Patel. "."Source : WithSecure Qu'en pensez-vous ?