Un avion qui a une histoire

Les agents d'IA de l’AACO (Autonomous Air Combat Operations), de l'AFRL et de l’ ACE (Air Combat Evolution),ont piloté le X-62A VISTA de l'école de pilotes d'essai de l'armée de l'air américaine pour effectuer des manœuvres de chasse avancées. Les agents d'IA de l'AACO ont effectué des engagements individuels au-delà de la portée visuelle, ou BVR, contre un adversaire simulé, et les agents d'IA de l'ACE ont effectué des manœuvres à portée visuelle, connues sous le nom de dogfighting, contre des agents d'IA de l'équipe rouge.« Au début du mois de décembre 2022, les développeurs d'algorithmes ACE ont téléchargé leur logiciel d'IA dans un avion d'essai F-16 spécialement modifié, connu sous le nom de X-62A ou VISTA, à l'école de pilotes d'essai de l'armée de l'air sur la base aérienne d'Edwards, en Californie, et ont effectué plusieurs vols sur plusieurs jours. Les vols ont démontré que les agents d'IA peuvent contrôler un avion de combat grandeur nature et ont fourni de précieuses données de vol en direct », indique un communiqué de presse de la DARPA.Les agents d'IA des deux équipes ont exécuté des manœuvres tactiques autonomes tout en respectant les limites de l'espace aérien du monde réel et en optimisant les performances des avions. Ces tests sont basés sur la mise à niveau VISTA du X-62A, qui permet au X-62 d'être contrôlé par des algorithmes d'autonomie pilotés par l'IA et d'imiter les caractéristiques de vol d'aéronefs à voilure fixe tels qu'un MQ-20 ou, comme dans ces tests, un F-16.Dans plusieurs cas, les pilotes ont effectué les tests de l'ACE et de l'AACO à quelques heures d'intervalle, après que les ingénieurs aient changé les algorithmes d'autonomie à bord du X-62A en quelques minutes. « Le X-62A accélère rapidement la vitesse à laquelle les algorithmes d'autonomie sont testés. La mise à niveau X-62A VISTA Gen2020 a transformé le NF-16D VISTA en X-62A VISTA pour prendre en charge les tests d'autonomie tels que cette campagne d'essais », a déclaré un fonctionnaire familier de l'expérimentation.Le responsable a déclaré que les changements rapides qui peuvent être réalisés en toute sécurité sur le VISTA permettent aux chercheurs de réagir rapidement aux leçons apprises, améliorant ainsi les capacités pendant les fenêtres de test. « L'équipe du X-62A VISTA a prouvé avec cette campagne d'essai qu'elle était capable d'effectuer des missions d'essai d'IA complexes qui accélèrent le développement et l'essai des capacités d'autonomie pour le ministère de la Défense », a déclaré le Dr Malcolm Cotting, directeur de la recherche de l'école de pilotes d'essai de l'armée de l'air américaine.L'avion X-62 est un General Dynamics F-16D hautement modifié, que l'USAF (United States Air Force) utilise pour tester toute une série de technologies avancées depuis le début des années 1990. Volant pour la première fois en 1992 sous le nom de NF-16D, il a été modifié avec une tuyère de moteur à vecteur de poussée multi-axe, ce qui lui a conféré des caractéristiques de manœuvrabilité extrêmes.Au début des années 2000, le même jet testait la technologie de saisie vocale directe et l'affichage tête haute virtuel, des caractéristiques qui ont ensuite été mises en œuvre sur l'avion de combat de cinquième génération Lockheed Martin F-35 Lightning II. En 2021, il a été rebaptisé X-62 et a fait partie du programme Skyborg de l'USAF, qui réunit une série d'agences et d'entreprises dans le but de développer des cellules et des logiciels pour les prochains drones ailiers fidèles.Au départ, Skyborg a mis en concurrence 13 entreprises dans le but de développer des solutions matérielles et logicielles pour des drones de combat autonomes. Parmi celles-ci, trois cellules ont été sélectionnées en janvier 2021 : le Kratos XQ-58 Valkyrie, le General Atomics MQ-20 Avenger et le Boeing Airpower Teaming System (ATS), qui est ensuite devenu le MQ-28 Ghost Bat. Depuis lors, les drones ont effectué une série de tests pour l'USAF. Selon l'USAF, le X-62 peut imiter les caractéristiques de vol d'un avion de combat F-16 de série et du drone MQ-20 Avenger, ce qui indique que ce dernier pourrait également être destiné à effectuer des missions air-air.La DARPA a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'avion vole sans pilote. Elle espère intégrer l'IA afin que « le pilote humain se concentre sur des tâches plus importantes de gestion de la bataille dans le cockpit » et que l'IA contrôle le jet et fournisse des données de vol en direct. Stacie Pettyjohn, directrice du programme de défense au Center for a New American Security, a déclaré que le programme ACE permettra à la défense américaine de se doter « d'avions autonomes beaucoup plus petits » et que « si l'un d'entre eux est abattu, ce n'est pas un si gros problème ».AACO et ACE sont des programmes d'autonomie axés sur le développement de l'autonomie pilotée par l'IA pour les plateformes tactiques aéroportées. L'objectif d'AACO est de développer et de faire voler un pilote automatique avancé piloté par l'IA, capable d'exécuter des fonctions d'aviateur et de navigateur et des comportements autonomes tels que le renseignement, la surveillance et la reconnaissance avancés et le combat BVR. Le programme ACE de la DARPA vise à développer une autonomie fiable, évolutive, de niveau humain, pilotée par l'IA pour le combat aérien en utilisant le combat de chiens en collaboration homme-machine comme problème.Source : DARPA Qu’en pensez-vous ?