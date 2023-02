Le rapport a été publié par The Information, qui a cité un certain nombre de sources importantes.Selon ces sources, environ cinq anciens chercheurs de Google ont été embauchés et ont joué un rôle central dans le lancement réussi du ChatGPT viral de la société en novembre de l'année dernière.Les chercheurs comprenaient des personnes comme Jacob Menick, Barret Zoph, Rapha Lopes et Liam Fedus, qui faisaient partie intégrante de la section des remerciements d'un billet de blog annonçant le lancement du chatbot viral OpeanAI.Il est également intéressant de noter qu'au moment du lancement, seuls quelques-uns d'entre eux avaient mis à jour leur profil respectif sur LinkedIn, ce qui reflétait un changement de poste au sein de la nouvelle entreprise, en provenance de Google.Depuis son lancement, ChatGPT a été immensément populaire auprès d'un certain nombre d'utilisateurs. Il a rassemblé près d'un million d'utilisateurs au cours de la première semaine. La notoriété croissante du chatbot a également incité la direction de Google à déclarer une menace de code rouge, à peine un mois plus tard.Pendant ce temps, deux anciens employés de Google Brain, qui fait partie du département d'intelligence artificielle de l'entreprise, ont expliqué que certains membres du personnel avaient le sentiment que l'atmosphère était vraiment décourageante et léthargique chez Google. Il y avait trop de précautions à chaque étape, ce qui a poussé les travailleurs à se désintéresser de la question avec le temps et à chercher du travail ailleurs, comme le rapporte la publication.En ce moment même, Google affronte Microsoft dans le monde de l'intelligence artificielle pour tenter de proposer des produits nouveaux et compétitifs sur le marché.Les deux entreprises travaillent dur pour que leurs projets liés aux chatbots d'IA soient un succès. Alors que Microsoft présente un nouveau Bing Search, Google attend le lancement de sa propre offre appelée Bard.Bing est déjà fonctionnel pour certains utilisateurs, mais Google affirme qu'il n'a pas l'intention de se précipiter et qu'il prévoit donc d'aller plus lentement vers un lancement plus large auprès du public.Source : The InformationQue pensez-vous de ces allégations contre OpenAI ?