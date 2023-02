L'essor des IA telles que ChatGPT et Midjourney a soulevé de nombreuses questions, notamment sur la possibilité qu'elles remplacent les êtres humains à un moment donné dans le futur. Le secteur du marketing a déjà commencé à utiliser ChatGPT à différentes fins, mais malgré cela, une proportion relativement importante d'Américains ne sait toujours pas ce qu'est l'IA.Tout cela étant dit, il est important de noter que 52 % des personnes ayant participé à une récente enquête de YouGov ont déclaré n'avoir jamais entendu parler de ChatGPT, Midjourney, DALL-E ou même de Lensa AI. Il s'agit des plus grandes formes d'IA qui peuvent être utilisées pour créer diverses formes de contenu, il est donc assez surprenant qu'une majorité des personnes ayant participé à l'enquête aient déclaré n'en avoir jamais entendu parler auparavant.Cela pourrait être une bonne chose pour les spécialistes du marketing, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement leur permettre d'utiliser du contenu généré par l'IA sans que les consommateurs s'en rendent compte. Cependant, 47 % des personnes interrogées ont également déclaré qu'elles n'apprécieraient pas de découvrir qu'une publicité qu'elles ont vue a été générée par l'IA.En outre, environ 49 % des personnes conscientes de l'existence des formes d'IA susmentionnées ont déclaré qu'elles pensaient qu'elle allait considérablement progresser à l'avenir, ce qui lui permettrait de dépasser les humains en termes de créativité. Cela semble correspondre au nombre de personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'idée d'une publicité générée par l'IA dont elles n'ont pas été informées à l'avance.Une chose qui n'est pas si surprenante dans ces résultats est que les jeunes ne sont pas aussi intimidés par l'IA que les générations plus âgées. Seuls 6 % des personnes âgées de 18 à 34 ans ont déclaré ne pas connaître l'IA, alors que le chiffre pour les personnes âgées de 55 ans et plus était plus proche de 18 %.En outre, alors que seulement 15 % des personnes âgées de plus de 55 ans se sont déclarées à l'aise avec l'utilisation de l'IA dans le marketing, la proportion atteint 43 % pour la génération Z et les milléniaux, tout étant considéré et pris en compte. Cela semble indiquer que le fait de cibler des publics plus jeunes pourrait rendre les publicités d'IA plus efficaces qu'elles ne l'auraient été autrement.Au total, 31 % des participants à l'enquête ont déclaré que ChatGPT les enthousiasmait. Cependant, 39 % ont déclaré ne pas être enthousiasmés par une IA en particulier, ce qui signifie que la sensibilisation est encore assez faible.Source : YouGovQue pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ?