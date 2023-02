La loi européenne sur l'intelligence artificielle est retardée, les législateurs n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur un ensemble de propositions de base

La très attendue loi sur l'IA devrait être soumise au vote du Parlement européen à la fin du mois de mars, après quoi chaque pays commencera à négocier les conditions finales de la législation.Cependant, à l'issue d'une réunion cruciale de cinq heures à Bruxelles mercredi, les députés européens n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord sur un ensemble de principes de base.Au cœur de leur différend se trouve la nécessité de trouver un équilibre entre les droits fondamentaux, tels que la confidentialité des données et la participation démocratique, et la nécessité d'éviter d'étouffer l'innovation et l'investissement dans le secteur.L'un des points les plus controversés du débat consiste à déterminer quels systèmes d'IA seraient classés dans la catégorie "à haut risque", par exemple ceux qui affectent la sécurité d'une personne ou portent atteinte aux droits fondamentaux. Ceux qui déploient de tels systèmes seraient soumis à des règles strictes de transparence et de contrôle.", a déclaré l'eurodéputé des Verts Sergey Lagodinsky.Une source au Parlement européen a déclaré que des négociations étaient en cours en vue de convenir d'un texte fort.Source : Parlement EuropéenQu'en pensez-vous ?A votre avis, ces règlementations de l'intelligence artificielle vont-elles empêcher l'innovation dans le secteur ?