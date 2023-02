Les choses ne se sont toutefois pas déroulées sans heurts, et les tests ont révélé que l'IA pouvait dérailler lors de discussions longues et complexes. En conséquence, Microsoft a introduit certaines limites (restreignant les utilisateurs à cinq conversations par session et à un total de 50 par jour). Toutefois, cette limite devrait bientôt être levée, et ce n'est pas le seul changement à venir.L'équipe Bing indique qu'elle a déjà augmenté la limite à six conversations par session et à un total de 60 par jour, et qu'elle prévoit de porter cette limite à 100 conversations au total « bientôt ».En outre, la société apportera un autre changement important aux types de discussions que vous pourrez avoir avec l'IA.L'équipe explique : « Nous allons également commencer à tester une option supplémentaire qui vous permet de choisir le ton de la discussion, de plus précis - qui se concentrera sur des réponses plus courtes et plus axées sur la recherche - à équilibré, en passant par plus créatif - qui vous donne des réponses plus longues et plus bavardes. L'objectif est de vous donner plus de contrôle sur le type de comportement du chat qui répond le mieux à vos besoins ».Source : MicrosoftQue pensez-vous de cette décision prise par Microsoft ?