Une enquête YouGov a récemment révélé quelle est l'opinion publique sur l'IA. Il s'avère que 36 % des personnes ayant participé à cette enquête pensent que l'IA est mauvaise pour la société. 28 % ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs, 23 % ont dit que ce n'était ni une bonne ni une mauvaise chose et seulement 13 % ont dit que l'IA était une force du bien dans le monde.Les hommes semblent être plus optimistes quant à l'IA en général. 16 % des hommes ont déclaré que l'IA générative était une bonne chose, alors que seulement 9 % des femmes ont dit la même chose. En outre, les statistiques ont tendance à être faussées lorsque vous les séparez en fonction de l'âge des personnes interrogées.Les personnes âgées de 30 à 44 ans semblent les plus optimistes, mais même là, seuls 20 % d'entre elles estiment que l'IA générative pourrait avoir un impact positif sur le monde qui les entoure. La tranche d'âge de 18 à 29 ans n'est pas loin derrière, avec 19 % d'entre eux qui disent la même chose. Quant aux personnes âgées de 45 à 64 ans, elles ne sont que 9 % à penser que l'IA peut avoir un impact positif.Cela montre bien que l'utilisation généralisée de l'IA se heurte à de nombreux obstacles. Même si elle s'avère utile, il faudra encore convaincre les gens qu'elle ne finira pas par causer de graves dommages. Il est intéressant de noter que 52 % des répondants à l'enquête ont déclaré que le fait de ne jamais utiliser l'IA est également mauvais pour la société, de sorte que la solution réside peut-être dans une utilisation occasionnelle.Source : YouGovTrouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est votre opinion personnelle sur l'IA générative ? et l'IA en général ?