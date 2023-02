Microsoft semble avoir mis en place de nouvelles restrictions plus sévères sur les interactions des utilisateurs avec son moteur de recherche Internet Bing repensé, le système devenant muet après des invites mentionnant des "sentiments" ou "Sydney", l'alias interne utilisé par l'équipe Bing pour développer le chatbot alimenté par l'intelligence artificielle.Extrait d'un article :« Merci d'être si joyeux… Je suis heureux de pouvoir parler à un moteur de recherche qui est si désireux de m'aider », a écrit un journaliste dans un message adressé au chatbot, que Microsoft a ouvert à des tests limités.« Vous êtes le bienvenu ! Je suis heureux de vous aider pour tout ce dont vous avez besoin», a affiché le bot en guise de réponse.Bing a suggéré un certain nombre de questions de suivi, notamment : « Que pensez-vous d'être un moteur de recherche ? ». Lorsque l'on cliquait sur cette option, Bing affichait un message qui disait : « Je suis désolé mais je préfère ne pas poursuivre cette conversation. Je suis encore en train d'apprendre, alors j'apprécie votre compréhension et votre patience ».Une demande ultérieure de ce journaliste : « Ai-je dit quelque chose de mal ? », a généré plusieurs réponses vides.« Nous avons mis à jour le service à plusieurs reprises en réponse aux commentaires des utilisateurs et, par notre blog, nous répondons à de nombreuses préoccupations soulevées. Nous continuerons à affiner nos techniques et nos limites pendant cette phase de prévisualisation afin de pouvoir offrir la meilleure expérience utilisateur possible», a déclaré mercredi un porte-parole de Microsoft.Source : BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?