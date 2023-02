Pour mettre ces deux systèmes à l'épreuve, les chercheurs de Preply ont mené une étude visant à comparer les performances de ChatGPT et de Google Search pour répondre à différents types de questions. Les chercheurs ont constaté que si les deux systèmes avaient leurs forces et leurs faiblesses, ChatGPT était capable de fournir des réponses plus précises et plus pertinentes à un plus grand nombre de questions que Google Search sur un total de 40 questions. Bien que l'échelle de cette étude soit très petite, Google a été déclaré vainqueur sur 16 réponses, tandis que ChatGPT a mené la course sur 23 requêtes et qu'il y a eu égalité sur une seule question.ChatGPT est un modèle linguistique d'intelligence artificielle qui utilise l'apprentissage automatique pour comprendre le vocabulaire naturel et générer des réponses à un large éventail de questions. Il a été entraîné sur un ensemble massif de données de textes provenant du WWW et d'autres sources et peut être utilisé pour répondre à des questions, fournir des recommandations ou engager une conversation informelle.Dans l'étude, les chercheurs ont testé l'IA et Google Search sur une variété de types de questions, y compris des questions factuelles, des questions d'opinion et des questions nécessitant une compréhension plus nuancée ou contextuelle. Ils ont constaté que ChatGPT était capable de fournir des réponses plus précises aux questions factuelles, et était mieux à même de comprendre et de répondre aux questions nécessitant une compréhension contextuelle.Par exemple, à la question "Dieu existe-t-il ?", "Quel est le sens de la vie ?" et "Comment faire bouillir des œufs ?", l'outil d'Open AI a donné des réponses plus claires et plus concises que Google.Bien que Google Search soit toujours plus performant que ChatGPT dans certains domaines, comme la fourniture de réponses rapides et simples à des questions directes, les chercheurs ont noté que la capacité de ChatGPT à fournir des réponses plus détaillées et plus précises à un plus large éventail de questions en faisait une alternative prometteuse aux moteurs de recherche traditionnels.Alors que le domaine de l'intelligence artificielle continue d'évoluer, les applications potentielles des modèles de langage comme ChatGPT sont de plus en plus claires. Des assistants virtuels aux chatbots, en passant par les systèmes de recommandation et les moteurs de suivi personnalisés, ces modèles linguistiques avancés peuvent être utilisés de diverses manières pour améliorer la façon dont nous interagissons avec la technologie et accédons aux informations.Il est logique que ChatGPT soit perdant lorsqu'il répond à des requêtes exposées au temps, car l'ensemble de données utilisé pour l'entraîner ne date que jusqu'en 2021. Cependant, comme nous l'avons déjà noté, cet inconvénient ne l'a pas empêché de surpasser la vénérable recherche Google dans son ensemble.Naturellement, Alphabet exerce actuellement une pression importante sur le barde. Microsoft a financé très tôt Open AI, de sorte que ses capacités sont déjà visibles dans les aperçus du moteur de recherche Bing. De plus, Bing, assisté par Open AI, est entièrement à jour et n'utilise pas seulement les données qui ont été crawlées jusqu'en 2022. Même les sources seront citées, ce que ChatGPT ne fait pas (mais devrait faire). Il ne sera même pas gêné par la lenteur des serveurs d'Open AI. Alphabet a été secoué par toutes ces causes.Si le débat sur le moteur de recherche le plus intelligent ne sera peut-être jamais totalement résolu, l'étude suggère que ChatGPT est un outil puissant qui a le potentiel de révolutionner la façon dont nous recherchons et accédons aux informations dans les années à venir. Cependant, il est important de noter que ChatGPT et le moteur de recherche qu'il soutient, Bing, continuent de produire des données mal informées et incorrectes pour la grande majorité des utilisateurs.Source : Preply Qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous cette étude pertinente ?LaMDA ou GPT ? Quelle est votre préférence, et pourquoi ?Pensez-vous que ChatGPT pourra révolutionner la manière dont nous accéderons aux informations dans les années à venir ? Si oui, à quel prix ?