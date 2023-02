La réponse de Google à ChatGPT a un nom : Bard. C’est une version allégée de LaMDA – le puissant modèle de langage de Google présenté de l’édition2021 de la conférence Google I/O. Bard est pour le moment réservé à des testeurs de confiance en attendant son ouverture au grand public dans les semaines à venir.Un avantage que Bard a sur ChatGPT est sa capacité à parler d'événements récents. C’est ce que souligne Sundar Pichai dans son billet de blog : « Bard a pour ambition de combiner l’étendue des connaissances du monde avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage. Il s’appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité. » En effet, comme le confirme OpenAI, ChatGPT a une connaissance limitée du monde et des événements qui se produiront après 2021.C’est l’avenir des moteurs de recherche qui est en jeu comme l’a indiqué le créateur de Gmail selon lequel ChatGPT a le potentiel de détruire Google en une ou deux années . Ce dernier indique à propos de ce futur tableau que :« J'entrevois la barre de recherche du navigateur remplacée par une intelligence artificielle qui complète automatiquement ma pensée ou question à mesure que je la tape, tout en fournissant la meilleure réponse (qui peut être un lien vers un site Web ou un produit).L'ancien moteur de recherche sera utilisé par l'intelligence artificielle pour rassembler les informations et les liens pertinents qui seront ensuite résumés pour l'utilisateur. C'est comme si l'on demandait à un chercheur humain professionnel de faire le travail, sauf que l'IA fera instantanément ce qui prendrait plusieurs minutes à un être humain. »Microsoft multiplie les investissements dans OpenAI – l’éditeur de ChatGPT. En effet, après un premier jet estimé à 1milliard de dollars à mi-parcours de l’année 2019, Microsoft vient d’annoncer un nouvel investissement de plusieurs milliards de dollars . De plus, des captures d’écran de son moteur de recherche Bing animé ChatGPT ont fait surface sur la toile. C’est dire que le géant technologique se tient aux aguets pour tenter d’aller détrôner Google dans cette filière des moteurs de recherche.Comment entrevoyez-vous le futur des moteurs de recherche ? Quel regard jetez-vous sur l’avis du créateur de Gmail à ce sujet ?