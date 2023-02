La perspective du PDG de Microsoft

Des millions d'emplois vont changer au cours de notre vie

L'intelligence artificielle pourrait créer plus d'emplois qu'elle n'en supprime, selon CBS

Une vision de transformation qui était déjà véhiculée par plusieurs autres rapports

À mesure que l'intelligence artificielle s'améliore, certains s'attendent à ce que la sécurité de l'emploi se détériore. Dans des rapports comme celui publié par un magazine américain plus tôt ce mois-ci, intitulé « Voici les emplois que nos nouveaux seigneurs de l'IA prévoient de tuer », le codage ou la programmation informatique figure souvent sur la liste.Mais il semble qu'aucun des logiciels de codage IA actuellement disponibles ne puisse remplacer le talent des codeurs professionnels. En fait, cela peut plutôt les aider.Sam Zanca, développeur et instructeur à General Assembly, une école de développement à New York, a déclaré que l'IA « automatiserait certainement les parties les plus fastidieuses » de son travail, « mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'avoir un véritable impact ».Il n'est pas très inquiet concernant un potentiel vol de son emploi par une IA en ce moment. Toutefois, il a précisé « je ne suis pas tout à fait sûr si l'IA qui me remplacerait est dans 10 ans, dans 20 ans ou dans cinq ans ».Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, est un grand partisan de l'IA, mais pas de l'idée que l'IA vienne ravir des emplois.« Je crois que l'IA en crée plus, j'appellerai cela à la fois la satisfaction dans les emplois actuels et les nouveaux emplois nets », a déclaré Nadella à CBS News plus tôt ce mois-ci.Avant le lancement du nouveau Bing alimenté par l'IA, Nadella a fait valoir que l'intelligence artificielle pourrait aider l'économie à tous les niveaux : « Ma plus grande inquiétude est que nous ayons besoin d'une nouvelle technologie… qui commence à générer une réelle productivité », a déclaré Nadella. « Il est temps de faire place à une véritable innovation ».Il pense que l'IA fera grimper les salaires, « parce que la productivité et les salaires sont liés ».Mais même si cela peut être vrai à long terme, l'économiste du MIT David Autor pense que l'essor de l'IA signifie en effet que des millions d'emplois vont changer au cours de notre vie. Et ce qui est effrayant, c'est que nous ne savons pas comment.« Nous sommes très bons pour prévoir ce que nous ne ferons pas et très mauvais pour prévoir ce que nous ferons", a déclaré Autor.Il souligne, par exemple, que plus de 60 % des types d'emplois que les gens occupent aujourd'hui n'existaient même pas dans les années 1940, alors que bon nombre des emplois qui existaient ont été remplacés.« Ce que nous avons vu au cours des quatre dernières décennies aux États-Unis et dans de nombreuses économies industrialisées, c'est ce que les économistes appellent la polarisation du marché du travail, ce qui signifie une diminution de l'ensemble d'emplois intermédiaires... une sorte d'emplois de la classe moyenne impliquant la production de cols bleus et travail opérationnel, mais aussi... des tâches de soutien administratif », a-t-il déclaré. « Nous avions des banques et des banques de personnes qui répondaient au téléphone, qui faisaient de la dactylographie et du classement, qui reproduisaient des documents, qui tenaient des tableaux et des livres. Beaucoup, beaucoup de ces choses sont maintenant faites par des machines ».La « diminution » de l'ensemble d'emplois intermédiaires a conduit certains sur le marché du travail à progresser et à gagner plus d'argent, tandis que d'autres gagnent maintenant moins - et « c'est surtout là que la douleur survient », a déclaré Autor.Cela inquiète également Meredith Whittaker, qui a cofondé l'AI Now Institute de l'Université de New York pour étudier comment tous ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle affecteront nos vies.« Ils ne remplacent pas le travail humain. Ils nécessitent simplement différentes formes de travail pour les garder, les former, s'assurer qu'ils fonctionnent bien », a déclaré Whittaker. « Qui verra son travail dégradé et qui bénéficiera d'une nouvelle aile dans sa maison dans les Hamptons ? » a-t-elle demandé, précisant qu'elle utilise « dégrader » pour signifier que quelqu'un aura toujours un emploi, mais qu'il paiera moins. « Je pense que c'est la question fondamentale lorsque nous examinons ces technologies et posons des questions sur le travail ».« Très bien, nous allons commencer par une question qui préoccupe beaucoup de gens ces jours-ci, dans le contexte de tous ces développements majeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et cette question est celle-ci*: de combien de temps disposons nous avant que les machines nous remplacent, prennent notre emplois ? »C'est le début d'un segment diffusé sur le journal télévisé de CBS Mornings (avec le titre « L'intelligence artificielle va-t-elle supprimer les emplois*? »). Voici quelques extraits*:« Alors que l'intelligence artificielle s'améliore... la sécurité de l'emploi ne fait que s'aggraver. Et dans des rapports comme celui-ci, parmi les principaux emplois que nos seigneurs de l'IA prévoient de tuer, le codage ou la programmation informatique figure souvent sur la liste. Ainsi, avec l'indulgence de Sam Zonka, développeur et instructeur à l'école de codage General Assembly à New York, j'ai décidé de tester l'idée d'une prise de contrôle imminente de l'IA en voyant si le logiciel pouvait coder pour quelqu'un qui connaît aussi peu les ordinateurs que moi afin d'éliminer le besoin d'embaucher quelqu'un comme lui ».Il a décidé d'entrer cette commande sur ChatGPT.Gayle King: « Alors tout ce charabia à l'écran. C'est ce que les gens qui sont assis dans ces salles de classe apprennent ? »Zonka : Oui« J'étais préparé à être impressionné. Mais regardez plutôt les résultats aussi basique qu'un site web basique pourrait être »Gayle King : « Qu'en penses-tu ? Tu es le professionnel. »Zonka : « Euh », rétorque un Zonka plutôt amusé par le résultat, faisant la mimique « moyen moyen ».« Et bien qu'il y ait des IA de programmation plus sophistiquées, il semble qu'aucune d'elles ne puissent remplacer le talent d'un développeur professionnel. En fait, ces outils viendraient plutôt les aider ».[Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s'est également entretenu avec CBS juste avant le lancement de son moteur de recherche Bing alimenté par OpenAI, affirmant que l'IA créera plus de satisfaction dans les emplois actuels ainsi que davantage de nouveaux emplois nets – et même aidera l'économie à tous les niveaux. "Ma plus grande inquiétude", déclare Nadella, "c'est que nous avons besoin d'une nouvelle technologie qui commence à générer une réelle productivité. Il est temps d'innover réellement.]King*: Pensez-vous que cela fera grimper les salaires*?Nadella : Je pense que cela fera grimper les salaires, car la productivité et les salaires sont liés.À la fin du rapport, King dit à ses co-présentateurs : « À long terme, la recherche suggère que Nadella a raison [quand il estime que l'IA permettra de faire grimper les salaire « car la productivité et les salaires sont liés]. À long terme, nous verrons plus d'emplois et donc plus d'argent. C'est à court terme que toute la douleur se produit ». Ici, il fait allusion aux emplois qui seront amenés à disparaître parce que transformés.Après avoir parlé à tous les experts, King a synthétisé ce qu'il avait appris : « Ne paniquez pas nécessairement. Vous voyez ces listes de tous les emplois qui vont être supprimés. Nous ne sommes pas très doués pour faire ces prédictions. Les choses se passent d'une manière différente de ce à quoi nous nous attendions. gagner plus d'argent, si vous trouvez comment vous pouvez compléter la machine au lieu d'être remplacé par la machine ».En janvier 2022, le cabinet d'étude Forrester Research a estimé que d'ici 2040, environ douze millions d'Européens pourraient être amenés à céder leur emploi à un robot, principalement les travailleurs dans les secteurs tels que le commerce de détail, les services alimentaires, les loisirs et l'hôtellerie. La concurrence, la réduction des coûts, la Covid-19 et le vieillissement des populations constituent les principaux facteurs qui devraient accélérer l'adoption de l'automatisation. Ensemble, les cinq principales économies européennes - France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni - devraient compter 30 millions de personnes en âge de travailler en moins.Selon le rapport, les emplois moyennement qualifiés, qui consistent en des tâches simples et routinières, sont les plus menacés par l'automatisation. Ces emplois représentent 38 % de la main-d'œuvre en Allemagne, 34 % de la main-d'œuvre en France et 31 % de la main-d'œuvre au Royaume-Uni. Environ 49 millions d'emplois dans l'"Europe des 5" (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni) pourraient être automatisés. Cela met en péril le travail occasionnel, comme les contrats "zéro heure" au Royaume-Uni, et les emplois à temps partiel faiblement rémunérés où les travailleurs ont "peu de pouvoir de négociation".Selon Forrester, alors que de nombreux emplois peu qualifiés et routiniers risquent d'être remplacés par les processus des machines, neuf millions de nouveaux emplois devraient être créés en Europe d'ici 2040 dans des secteurs émergents tels que l'énergie verte et les villes intelligentes. Cela signifie qu'au total, seuls trois millions d'emplois seront réellement "perdus" par l'automatisation d'ici à 2040, étant entendu que les personnes qui perdent leur emploi n'en retrouveront pas forcément un nouveau. Gartner prévoyait cela depuis 2017, en disant que l'intelligence artificielle (IA) va créer plus d'emplois qu'elle ne va en éliminer à l'horizon 2020.Contrairement à Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, et à d'autres patrons de la Tech qui craignent le jour où l'IA va détruire l’humanité, certains leaders comme Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Satya Nadella, PDG de Microsoft, ne partagent pas du tout cet avis. Nadella, par exemple, pense que les craintes pour l'emploi sont peut-être exagérées et que l'IA pourrait créer plus de jobs au lieu de les éliminer. En outre, selon un rapport de 2018 du World Economic Forum (WEF), l'IA et la robotique (ou l'automatisation) vont générer près de 60 millions d'emplois de plus qu'elles en détruiront à l'horizon 2022.Selon les nouvelles prévisions de Forrester, en dehors de l'Europe, les chefs d'entreprise étudient également le rôle de l'automatisation pour combler les pénuries de compétences et accélérer les processus au sein de l'entreprise. Un sondage réalisé par la plateforme d'automatisation UIPath auprès de 500 dirigeants et cadres supérieurs a révélé que 78 % d'entre eux étaient susceptibles d'augmenter leurs investissements dans les outils d'automatisation pour les aider à faire face aux pénuries de main-d'œuvre. Les chefs d'entreprise se tournent vers l'automatisation parce qu'ils ont du mal à trouver de nouveaux talents (74 %).Dans le même temps, 85 % des personnes interrogées ont déclaré que l'intégration de l'automatisation et de la formation à l'automatisation dans leur organisation les aiderait à attirer de nouveaux talents et à conserver le personnel existant. Parallèlement, les dirigeants ont déclaré que l'automatisation les aidait déjà à gagner du temps (71 %), à améliorer la productivité (63 %) et à économiser de l'argent (59 %). Les prévisions académiques sur les emplois qui pourraient être perdus à cause de l'automatisation varient énormément.Enfin, un rapport de 2021 du Parlement européen intitulé "L'automatisation numérique et l'avenir du travail" a révélé que les estimations variaient de 9 % seulement à près de la moitié (47 %). « Les experts en apprentissage automatique sont souvent à l'origine de cette incertitude. Ils imaginent les capacités informatiques futures sans comprendre les contraintes d'adoption des technologies d'entreprise et les barrières culturelles au sein d'une organisation qui résistent au changement », indique le rapport.Source : CBC (vidéo dans le texte)Que pensez-vous de l'analyse de CBC ?Partagez-vous cette conclusion ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous des propos cités d'autres professionnels à l'instar du PDG de Microsoft ?Sentez-vous votre emploi menacé par l'IA ou voyez-vous plutôt l'IA comme une aide dans votre domaine ?