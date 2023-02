La nouvelle nous est parvenue grâce à un rapport de Bloomberg. Celui-ci montre comment les journalistes de Wall Street de la firme semblaient furieux et ont commencé à élever la voix sur le sujet qui est terriblement controversé.De plus, ils estiment que quiconque souhaite utiliser du contenu lié aux médias du WSJ pour la formation à l'IA doit obtenir des droits de licence adéquats auprès de Dow Jones, comme le révèle Bloomberg aujourd'hui. Et pour mémoire, ils ont été très clairs sur le fait que Dow Jones n'a pas d'accord en place pour le moment avec OpenAI, le créateur de ChatGPT.Une autre déclaration exprime l'inquiétude et la colère suscitées par l'incident, ajoutant qu'il s'agit d'un exemple flagrant d'utilisation abusive du travail des journalistes de la manière la plus horrible qui soit. Pour cette raison, ils examinent maintenant sérieusement la situation pour voir quelle pourrait être la prochaine étape.L'éveil soudain des inquiétudes est survenu lorsqu'un journaliste de premier plan, Francesco Marconi, a publié un tweet sur son compte, affirmant que le contenu qui leur appartenait avait été utilisé par OpenAI pour entraîner le chatbot doté d'une intelligence artificielle. De plus, il a même demandé à ChatGPT de fournir une liste de tous les organes d'information utilisés pour son entraînement et c'est alors qu'il a été abasourdi de voir que la réponse contenait au moins 20 sources différentes.Le logiciel a été formé en utilisant de nombreuses données provenant de grands noms de l'industrie des médias qui alimentent l'IA. Mais il n'est pas clair si OpenAI a conclu des accords avec toutes ces maisons d'édition ou non. Comme vous le savez peut-être, le fait de prendre des données sans demander la permission préalable est absolument contraire à la loi, car cela va à l'encontre de la politique et des conditions de service de tout éditeur.Pour l'instant, OpenAI n'a pas encore fait de commentaire sur cette affaire. Mais les médias affirment qu'ils ne sont pas les premiers à poser des questions sur le sujet, à savoir si le contenu est utilisé sans autorisation par les systèmes d'IA.N'oublions pas qu'en novembre de l'année dernière, OpenAI, GitHub et Microsoft Corp ont été poursuivis en justice parce qu'un de leurs outils, appelé GitHub Copilot, copiait du contenu appartenant à des créateurs humains. Il s'agissait d'une violation manifeste des licences qui leur avaient été accordées.Le mois dernier, un autre groupe d'artistes a porté plainte contre le producteur d'IA Stability AI et DeviantArt Inc. pour avoir installé et utilisé un grand nombre d'images protégées par le droit d'auteur sans offrir aucune forme de compensation ni même obtenir le consentement des artistes concernés.CNN fait également partie de la liste et affirme que l'utilisation de son contenu à des fins de formation du logiciel viral est une erreur, car elle va à l'encontre de ses conditions de service. C'est pourquoi, comme l'a révélé une personne au courant de l'affaire, ils espèrent contacter les créateurs de ChatGPT pour obtenir le paiement de la licence de leur contenu respectif. Mais comme il s'agit d'une affaire juridique, son nom n'a pas été divulgué.Comme vous pouvez le constater, la montée en puissance de la technologie de l'IA et des chatbots s'avère être une affaire controversée dans le monde des médias et de l'édition. De nombreux journalistes de premier plan craignent que ces avancées technologiques ne finissent par prendre le dessus sur leur gagne-pain respectif.En outre, d'autres critiques craignent que l'essor de l'IA ne donne lieu à davantage de désinformation. En l'état actuel des choses, nous avons récemment vu quelques publications telles que Men's Journal et même CNET n'avoir d'autre choix que de modifier des articles sur l'IA contenant d'énormes inexactitudes.Source : Bloomberg Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les accusations formulées par les principaux médias sont pertinentes et justifiées ?Partagez-vous l'avis selon lequel l'essor de l'IA générative peut précipiter la désinformation en ligne ?