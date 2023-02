Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'"intelligence artificielle" exactement ? Il s'agit d'un terme ambigu dont les définitions peuvent être multiples. Il fait souvent référence à une variété d'outils et de techniques technologiques qui utilisent le calcul pour effectuer des tâches telles que des prédictions, des décisions ou des recommandations. Mais une chose est sûre : c'est un terme marketing. En ce moment, c'est un terme en vogue. Et à la FTC, une chose que nous savons à propos des termes marketing en vogue, c'est que certains annonceurs ne pourront pas s'empêcher d'en faire un usage excessif et abusif.L'engouement pour l'IA se manifeste aujourd'hui à travers de nombreux produits, des jouets aux voitures en passant par les chatbots et bien d'autres choses encore. Les comptes rendus médiatiques à l'emporte-pièce n'aident pas, mais le problème commence avec les entreprises qui développent et vendent les produits. Nous avons déjà averti les entreprises qu'elles devaient éviter d'utiliser des outils automatisés ayant un impact biaisé ou discriminatoire. Mais le fait est que certains produits revendiquant l'IA ne fonctionnent peut-être même pas comme annoncé. Dans certains cas, ce manque d'efficacité peut exister indépendamment des autres dommages que les produits peuvent causer. Les responsables du marketing doivent savoir que, dans le cadre de l'application de la loi par la FTC, les allégations fausses ou non fondées sur l'efficacité d'un produit sont notre pain et notre beurre.Lorsque vous parlez d'IA dans votre publicité, la FTC peut se demander, entre autres, si vous exagérez l'efficacité de votre produit :Ou prétendez-vous même qu'il peut faire quelque chose qui dépasse les capacités actuelles de toute IA ou technologie automatisée ? Par exemple, nous ne vivons pas encore dans le domaine de la science-fiction, où les ordinateurs peuvent généralement faire des prédictions fiables sur le comportement humain. Vos allégations de performance seraient trompeuses si elles manquent de soutien scientifique ou si elles ne s'appliquent qu'à certains types d'utilisateurs ou dans certaines conditions.Il n'est pas rare que les annonceurs affirment qu'une nouvelle technologie rend leur produit meilleur - peut-être pour justifier un prix plus élevé ou influencer les décisions de la main-d'œuvre. Ce type d'affirmation comparative nécessite également des preuves adéquates. Si ces preuves sont impossibles à obtenir, ne faites pas cette affirmation.Vous devez connaître les risques raisonnablement prévisibles et l'impact de votre produit IA avant de le mettre sur le marché. Si quelque chose ne va pas - par exemple, s'il échoue ou donne des résultats biaisés - vous ne pouvez pas vous contenter de blâmer un développeur tiers de la technologie. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas responsable parce que cette technologie est une "boîte noire" que vous ne pouvez pas comprendre ou que vous ne saviez pas comment tester.Si vous pensez que vous pouvez vous en tirer en affirmant sans fondement que votre produit est doté de l'IA, détrompez-vous. Dans le cadre d'une enquête, les technologues de la FTC et d'autres personnes peuvent regarder sous le capot et analyser d'autres documents pour voir si ce qui se trouve à l'intérieur correspond à vos affirmations. Avant d'étiqueter votre produit comme étant doté de l'IA, notez également que la simple utilisation d'un outil d'IA dans le processus de développement n'est pas la même chose qu'un produit doté de l'IA.Ce message n'est pas nouveau. Les annonceurs devraient jeter un nouveau coup d'œil à nos précédentes directives sur l'IA, qui mettaient l'accent sur la justice et l'équité, mais disaient aussi clairement qu'il ne fallait pas trop promettre ce que votre algorithme ou votre outil basé sur l'IA peut fournir. Quoiqu'elle puisse ou ne puisse pas faire, l'IA est importante, tout comme les affirmations que vous faites à son sujet. Vous n'avez pas besoin d'une machine pour prédire ce que la FTC pourrait faire lorsque ces affirmations ne sont pas étayées.Source : FTC Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les recommandations de la FTC sont pertinentes, vu l'état actuel du marché ?Selon vous, les préoccupations de la FTC sur les pratiques publicitaires en matière de produit d'IA sont-elles fondées ?