L'intérêt pour l'apprentissage profond a augmenté de 23 %. Les développeurs recherchent également de plus en plus de contenu lié aux transformateurs (le modèle d'IA qui a permis de réaliser des progrès considérables dans le traitement du langage naturel), ce qui reflète l'impact des progrès réalisés dans GPT-3 et ChatGPT d'Open AI et l'anticipation des offres à venir de Google, Meta et d'autres.En ce qui concerne les langages de programmation, Python (croissance de 3,4 %) et Java (croissance de 1,7 %) continuent d'être les plus utilisés sur la plateforme O'Reilly, mais le rapport révèle un intérêt accru pour Go (croissance de 20 %) et Rust (croissance de 22 %).Dans les sujets relatifs aux données, le contenu concernant Microsoft Power BI est le plus utilisé, enregistrant une croissance de 31 % d'une année sur l'autre.« Les résultats de l'analyse de cette année dissipent toute idée d'un "hiver de l'IA" et, en fait, l'IA n'a jamais été aussi chaude. L'intérêt généralisé pour GPT-3 et son successeur ChatGPT a créé d'énormes gains d'intérêt autour du NLP et de l'apprentissage profond, qui ne feront qu'augmenter à mesure que le potentiel de ces offres se développera et que de nouveaux projets apparaîtront. L'autre grande constatation est l'intérêt des développeurs pour l'amélioration de leurs compétences générales, ce qui laisse présager que de plus en plus de leaders technologiques se verront confier des rôles de chefs d'entreprise à mesure que la technologie s'infiltrera dans l'ensemble de l'organisation », déclare Mike Loukides, vice-président du contenu des technologies émergentes chez O'Reilly.Parmi les autres résultats, AWS reste le cloud le plus populaire, suivi de Microsoft Azure et de Google Cloud. Les sujets les plus populaires concernant le cloud sont la migration vers le cloud (45 % de croissance), les modèles de services cloud (41 % de croissance) et le cloud hybride (28 % de croissance).L'intérêt pour les pratiques de codage a connu une croissance de 35 %, soit la plus forte hausse parmi les sujets relatifs au développement de logiciels, ce qui indique que les développeurs sont très motivés pour améliorer leurs compétences en programmation. Dans le même groupe de sujets, l'informatique quantique affiche un gain de 24 % par rapport à l'année précédente.Source : O'Reilly Que pensez-vous des résultats de cette recherche ? Les trouvez-vous pertinents ?